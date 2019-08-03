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РИА Новости

Франции и Британии нужно войти в новое ядерное соглашение, считают в СФ

Вчера, 17:53
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа о новом ядерном соглашении является привлекательным, однако в него, помимо России, США и Китая, должны быть включены Франция и Великобритания, также имеющие ядерные потенциалы, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
В пятницу Трамп заявил, что обсуждал вопрос заключения нового ядерного соглашения с Россией и Китаем, и выразил уверенность, что Вашингтону удастся его достичь.
"При всей внешней привлекательности предложения Трампа, возникает вопрос о ядерных потенциалах Франции и Великобритании. Полагаю, если уж делать новое соглашение, то, на мой взгляд, было бы справедливо расширить его до "большой пятерки", - заявил Морозов.
При этом он подчеркнул, что любое движение к ограничению и контролю над ядерными вооружения является, безусловно, позитивным процессом, если учтены интересы всех участников.
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