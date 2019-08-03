Франции и Британии нужно войти в новое ядерное соглашение, считают в СФ

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа о новом ядерном соглашении является привлекательным, однако в него, помимо России, США и Китая, должны быть включены Франция и Великобритания, также имеющие ядерные потенциалы, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

В пятницу Трамп заявил, что обсуждал вопрос заключения нового ядерного соглашения с Россией и Китаем, и выразил уверенность, что Вашингтону удастся его достичь.

"При всей внешней привлекательности предложения Трампа, возникает вопрос о ядерных потенциалах Франции и Великобритании. Полагаю, если уж делать новое соглашение, то, на мой взгляд, было бы справедливо расширить его до "большой пятерки", - заявил Морозов.

При этом он подчеркнул, что любое движение к ограничению и контролю над ядерными вооружения является, безусловно, позитивным процессом, если учтены интересы всех участников.