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РИА Новости

ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам

Вчера, 17:47
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание ЦИК Украины
Здание ЦИК Украины
© РИА Новости / РИА Новости
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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.
"Количество депутатских мандатов, полученных политической партией... составляет политическая партия "Слуга народа" - 124, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, партия "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, партия "Голос" - 17", - заявила на брифинге глава ЦИК Татьяна Слипачук.
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Вчера, 15:37
ЦИК Украины признал избранными 191 народного депутата
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Выборы прошли по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.
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