ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.

"Количество депутатских мандатов, полученных политической партией... составляет политическая партия "Слуга народа" - 124, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, партия "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, партия "Голос" - 17", - заявила на брифинге глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.