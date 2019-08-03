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РИА Новости

На Филиппинах число погибших при опрокидывании лодок достигло 11

Вчера, 17:23
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли после того, как три моторные лодки опрокинулись рядом с городом Илоило на Филиппинах из-за начавшихся сильных муссонных ветров, передает телеканал GMA News.
Ранее сообщалось, что при опрокидывании двух лодок на Филиппинах погибли 7 человек.
Первые два инцидента произошли, когда суда Che-che и Keziah, на которых находились 51 пассажир, а также члены экипажа, опрокинулись около 12.15 (07.15 мск), в результате чего 10 человек утонули. Был спасен 41 человек.
Глава совета города Илоило по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий Донна Маньо (Donna Magno) сообщила, что судно Che-che направлялось в провинцию Гимарас из города Илоило, в то время как Keziah шла в противоположную сторону. При этом все пассажиры на первых двух лодках уже были учтены.
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Третья лодка Jennyville затонула около 15.00 (10.00 мск) с 38 пассажирами и членами экипажа на борту. По крайней мере один человек погиб в результате этого инцидента.
В данное время власти продолжают поиски остальных пассажиров третьей лодки.
Газета Manila Times сообщает со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), что в результате крушения лодок погибли 13 человек.
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