МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россияне, освобожденные с судна Temeteron в Ливии, вернулись домой, сообщил РИА Новости координатор в РФ Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов.

Фишов сказал агентству, что ему позвонил старпом судна, который прибыл домой.

"Все вернулись. Трое россиян", - сказал РИА Новости Фишов. По данным, полученным им от старпома, вернулся домой весь экипаж судна - там также были греки и украинцы. ITF ждет письма от экипажа и готова оказать содействие, если им потребуется реабилитация, добавил координатор.

Танкер Temeteron был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое - из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Как сообщал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняли в провозе контрабандных нефтепродуктов. Обвинение настаивало на максимально возможном сроке наказания для моряков, которое подразумевает до 5 лет лишения свободы, а также конфискацию судна и денежный штраф.