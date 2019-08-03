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РИА Новости

Россияне, освобожденные с судна Temeteron в Ливии, вернулись домой

Вчера, 17:20
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© Фото : РПСМ Танкер "Temeteron"
Танкер Temeteron
© Фото : РПСМ
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россияне, освобожденные с судна Temeteron в Ливии, вернулись домой, сообщил РИА Новости координатор в РФ Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов.
Фишов сказал агентству, что ему позвонил старпом судна, который прибыл домой.
"Все вернулись. Трое россиян", - сказал РИА Новости Фишов. По данным, полученным им от старпома, вернулся домой весь экипаж судна - там также были греки и украинцы. ITF ждет письма от экипажа и готова оказать содействие, если им потребуется реабилитация, добавил координатор.
Танкер Temeteron был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое - из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Как сообщал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняли в провозе контрабандных нефтепродуктов. Обвинение настаивало на максимально возможном сроке наказания для моряков, которое подразумевает до 5 лет лишения свободы, а также конфискацию судна и денежный штраф.
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Моряков в сентябре 2018 года приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы по обвинению в контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы. В пятницу глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил РИА Новости, что официальный Триполи отпустил двух российских моряков с танкера Temeteron.
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