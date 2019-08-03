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РИА Новости
Ленинградская область

Городом-столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволожск

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
С.–ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Городом-столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволожск, об этом объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
С 2003 года День рождения Ленинградской области уже праздновали в Старой Ладоге, Тихвине, Гатчине, Выборге. Всеволожск впервые получил право принять на своей земле главное областное торжество. Статус столицы сохранится за городом в течение года. В рамках подготовки к празднованию 93-летия Ленобласти Всеволожск получит 200 миллионов рублей.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
2 августа, 12:11
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"Мы договорились с правительством Ленинградской области, что будем объявлять две столицы. Потому что мы увидели на примере Выборга, Бокситогорска, Гатчины, что вложения в экономику, жилищно-коммунальную сферу, благоустройство глобальные. За год иногда не успеть. Мы умеем работать по-стахановски, но хотелось бы, чтобы мы работали по плану. Поэтому я объявляю и столицу 2021 года. Это Тосно", - сказал Дрозденко в Бокситогорске, который принимает праздник в этом году.
Город-столица принимает программу развития на ближайшие пять лет. Это позволяет сконцентрировать все финансовые вложения и ресурсы, провести масштабную реконструкцию, капитальный ремонт жилых домов и соцбъектов, благоустроить городские пространства.
В этом году в рамках подготовки к празднованию 92-ой годовщины образования Ленобласти Бокситогорску выделили около одного миллиарда рублей. В городе капитально отремонтировали 37 жилых домов, теплосети, завершили реконструкцию стадиона "Металлург", школы, дома культура, службы занятости.
Около 116 миллионов рублей было направлено на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды". В Бокситогорске преобразилась набережная у озера Фонтанка: реконструированы лестницы, установлены пандусы, разбиты цветники, восстановлен фонтан в центре озера. Работы продолжаются. Полностью проект благоустройства набережной планируют реализовать за четыре года. Кроме того, здесь обновили центральную площадь, а также въезды в город, где теперь гостей встречает символ Бокситогорска - медведь.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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