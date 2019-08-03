С.–ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Городом-столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволожск, об этом объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С 2003 года День рождения Ленинградской области уже праздновали в Старой Ладоге, Тихвине, Гатчине, Выборге. Всеволожск впервые получил право принять на своей земле главное областное торжество. Статус столицы сохранится за городом в течение года. В рамках подготовки к празднованию 93-летия Ленобласти Всеволожск получит 200 миллионов рублей.

"Мы договорились с правительством Ленинградской области, что будем объявлять две столицы. Потому что мы увидели на примере Выборга, Бокситогорска, Гатчины, что вложения в экономику, жилищно-коммунальную сферу, благоустройство глобальные. За год иногда не успеть. Мы умеем работать по-стахановски, но хотелось бы, чтобы мы работали по плану. Поэтому я объявляю и столицу 2021 года. Это Тосно", - сказал Дрозденко в Бокситогорске, который принимает праздник в этом году.

Город-столица принимает программу развития на ближайшие пять лет. Это позволяет сконцентрировать все финансовые вложения и ресурсы, провести масштабную реконструкцию, капитальный ремонт жилых домов и соцбъектов, благоустроить городские пространства.

В этом году в рамках подготовки к празднованию 92-ой годовщины образования Ленобласти Бокситогорску выделили около одного миллиарда рублей. В городе капитально отремонтировали 37 жилых домов, теплосети, завершили реконструкцию стадиона "Металлург", школы, дома культура, службы занятости.