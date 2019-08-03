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РИА Новости
Ленинградская область

Огонь олимпийской славы осветил праздник 92-летия Ленинградской области

Вчера, 16:45
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С.–ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Ленинградская область встретила свое 92-летие Огнём олимпийской славы; торжественное шествие спортсменов, посвящённое празднованию годовщины образования региона, прошло в субботу в Бокситогорске.
Огонь олимпийской славы в спортивную столицу Ленобласти внесла чемпионка Советского Союза, рекордсменка мира и легенда лёгкой атлетики Татьяна Казанкина. В праздничном шествии приняли участие делегации из 17 районов области, представители регионального правительства. Колонну олимпийцев возглавила заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Любовь Мухачева.
Главным "тренером" спортивного парада стал губернатор области Александр Дрозденко.
Каждая делегация из районов Ленобласти примерила на себя свой вид спорта. В колоннах спортивного парада шли футболисты, хоккеисты, лыжники, боксеры, шахматисты, чирлидеры, биатлонисты, легкоатлеты. На гоночном болиде на торжество приехал и заслуженный мастер спорта, пилот Формулы-1, "выборгская ракета" Виталий Петров.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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"Сегодня здоровый образ жизни - это не только слова. Это национальный проект демографии, и чем больше жителей Ленинградской области будет заниматься спортом, тем здоровее мы будем все", - сказал Дрозденко на торжественной церемонии открытия праздника.
После закладки символической кленовой Аллеи Спорта делегации завершили шествие на обновлённом стадионе "Металлург", где прошла официальная часть празднования 92-летия Ленобласти.
Несколько лет назад главой региона было принято решение отмечать день рождения Ленобласти каждый год в разных городах. Власти региона взяли обязательства до 2025 года построить в каждой такой "столице" по пять спортивных объектов: ледовую арену, бассейн, ФОК, стадион и стадион для занятий зимними и летними видами спорта, а в сельских поселениях - по 3 спортобъекта.
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