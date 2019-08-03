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РИА Новости

Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч гектаров леса в Сибири

Вчера, 16:20
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© РИА НовостиЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 450 тысяч гектаров лесных пожаров потушено авиацией Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области, сообщает в субботу военное ведомство.
"Более 450 тысяч гектаров из 1 млн 100 тысяч общей площади зоны неконтролируемого распространения огня затушено авиацией Минобороны России с 1 по 3 августа 2019 года. В Красноярском крае и Иркутской области группировкой Минобороны России ликвидировано 116 крупных лесных пожаров", - говорится в сообщении.
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В субботу самолеты Ил-76 ВТА совершили 24 вылета, выполнив сброс свыше 1000 тонн воды. Экипажи вертолетов Ми-8 совершили 60 вылетов, сбросив более 600 тонн воды на 32 очага открытого возгорания.
На охваченные огнем лесные массивы за три дня сброшено более 3586 тонн воды. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершено 58 вылетов, вертолетами Ми-8 армейской авиации ЦВО и ВВО – 102 вылета на тушение пожаров.
"Применение самолетов и вертолетов Минобороны России для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края, улучшить общую экологическую обстановку в регионе", - отметили в министерстве.
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