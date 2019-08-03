Санкция статьи дела против ФБК предполагает до семи лет лишения свободы

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Максимальная санкция статьи возбужденного против "Фонда борьбы с коррупцией" дела об отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем предполагает наказание до 7 лет лишения свободы.
"Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные … б) в особо крупном размере, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового", - говорится в УК РФ.
СК РФ сообщил в субботу, что против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) возбуждено дело об отмывании порядка одного миллиарда рублей.
Дело заведено по пункту "б" части 4 статьи 174 УК РФ, которая предполагает, что указанные деяния совершены в особо крупном размере.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года "лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем".
Следствие устанавливает личности всех участников преступления. Кроме того, следователи намерены найти источники получения преступных денежных средств.