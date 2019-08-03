Санкция статьи дела против ФБК предполагает до семи лет лишения свободы

"Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные … б) в особо крупном размере, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового", - говорится в УК РФ.