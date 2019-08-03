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РИА Новости

В Приамурье число подтопленных домов за сутки сократилось на 245

Вчера, 15:46
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 авг - РИА Новости. Число подтопленных дождевым паводком жилых домов в Амурской области сократилось за сутки на 245 и составляет, по последней информации, 92, сообщается на сайте правительства региона.
В правительстве Амурской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
"Как рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский, на сегодня остаются подтопленными 92 жилых дома (за сутки минус 245), 835 приусадебных участка (за сутки минус 400). Всего было эвакуировано 2593 человека", - сказано на сайте.
В Приамурье из-за паводка действует режим ЧС регионального значения.
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