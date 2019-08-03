В Приамурье число подтопленных домов за сутки сократилось на 245

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 авг - РИА Новости. Число подтопленных дождевым паводком жилых домов в Амурской области сократилось за сутки на 245 и составляет, по последней информации, 92, сообщается на сайте правительства региона.

В правительстве Амурской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

"Как рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский, на сегодня остаются подтопленными 92 жилых дома (за сутки минус 245), 835 приусадебных участка (за сутки минус 400). Всего было эвакуировано 2593 человека", - сказано на сайте.