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РИА Новости

В СПЧ оценили действия правоохранителей на несогласованной акции в Москве

Вчера, 15:46
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов положительно оценил действия правоохранительных органов на несанкционированной акции в Москве, отметив, что жестких мер не применяется.
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку. По данным ГУ МВД России по Москве, в несанкционированном мероприятии в центре Москвы в субботу приняли участие порядка 350 человек, за нарушения общественного порядка задержаны 30.
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"Все проходит очень достойно с точки зрения действий правоохранительных органов. Пока не видно каких-либо эксцессов, которые проходили бы. Каждый действует в силу либо своих функциональных обязанностей - речь идет о правоохранительных органах, которые держат полностью всю ситуацию под контролем и не переходят те границы, которые установлены нормативно-правовыми актами в случаях действия такой ситуации, когда проводится несанкционированное массовое мероприятие", - сказал Борисов.
По его словам, реакция на несколько нарушений, которые он видел, была очень корректной - кому предлагали пройти в автобусы полиции, те шли сами, жестких задержаний не было.
Борисов отметил, что если будут какие-то претензии с точки зрения содержания под стражей, недопуска адвоката, либо изъятия вещей - правозащитники должны обратить на это внимание. "Это и система ОНК, и Московская общественная палата, это и мои коллеги по СПЧ", - заключил он.
Ранее несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июня у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. Им отказали в регистрации на выборы из-за присутствия в подписных листах имен умерших людей и других серьезных нарушений. В ходе несанкционированной акции были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
В полиции Москвы напомнили, что организация и участие в подобных акциях - наказуемое деяние. По словам правоохранителей, они будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Вчера, 15:19
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