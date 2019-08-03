В СПЧ оценили действия правоохранителей на несогласованной акции в Москве

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов положительно оценил действия правоохранительных органов на несанкционированной акции в Москве, отметив, что жестких мер не применяется.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку. По данным ГУ МВД России по Москве, в несанкционированном мероприятии в центре Москвы в субботу приняли участие порядка 350 человек, за нарушения общественного порядка задержаны 30.

"Все проходит очень достойно с точки зрения действий правоохранительных органов. Пока не видно каких-либо эксцессов, которые проходили бы. Каждый действует в силу либо своих функциональных обязанностей - речь идет о правоохранительных органах, которые держат полностью всю ситуацию под контролем и не переходят те границы, которые установлены нормативно-правовыми актами в случаях действия такой ситуации, когда проводится несанкционированное массовое мероприятие", - сказал Борисов.

По его словам, реакция на несколько нарушений, которые он видел, была очень корректной - кому предлагали пройти в автобусы полиции, те шли сами, жестких задержаний не было.

Борисов отметил, что если будут какие-то претензии с точки зрения содержания под стражей, недопуска адвоката, либо изъятия вещей - правозащитники должны обратить на это внимание. "Это и система ОНК, и Московская общественная палата, это и мои коллеги по СПЧ", - заключил он.

Ранее несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июня у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. Им отказали в регистрации на выборы из-за присутствия в подписных листах имен умерших людей и других серьезных нарушений. В ходе несанкционированной акции были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.