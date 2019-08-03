В Бургасе задержаны два авиарейса в Москву

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два рейса из болгарского курорта Бургас в московский "Шереметьево" были задержаны в субботу, их пассажиры обеспечены всем необходимым, самолеты вылетят домой позже, сообщили РИА Новости в российском консульстве в Варне.

"По последней информации, полученной от представителя авиакомпании Bulgaria Air, пассажирам первого, утреннего рейса, была обеспечена пища, вода. Их там же поселили в гостиницу. Из Бургаса они будут вылетать сегодня вечером", - сообщила РИА Новости третий секретарь генконсульства РФ в Варне Алена Пучина.

Пассажиры следующего рейса будут вылетать из соседнего аэропорта – из города Варны, также сегодня вечером. По данным консульства, их также обеспечили пищей, водой и трансфером до Варны.

По данным консульства, пассажиров много, среди них есть дети. "Там достаточно много народу, потому что два рейса. Предварительная версия (задержки) – техническая неполадка", - сообщила РИА Новости представитель генконсульства.

"Представитель авиакомпании находится постоянно с ними в контакте, как и наши дипломаты, и наш почетный консул в Бургасе", - заверила она.