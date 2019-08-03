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РИА Новости

В Бургасе задержаны два авиарейса в Москву

Вчера, 15:38
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два рейса из болгарского курорта Бургас в московский "Шереметьево" были задержаны в субботу, их пассажиры обеспечены всем необходимым, самолеты вылетят домой позже, сообщили РИА Новости в российском консульстве в Варне.
"По последней информации, полученной от представителя авиакомпании Bulgaria Air, пассажирам первого, утреннего рейса, была обеспечена пища, вода. Их там же поселили в гостиницу. Из Бургаса они будут вылетать сегодня вечером", - сообщила РИА Новости третий секретарь генконсульства РФ в Варне Алена Пучина.
Пассажиры следующего рейса будут вылетать из соседнего аэропорта – из города Варны, также сегодня вечером. По данным консульства, их также обеспечили пищей, водой и трансфером до Варны.
По данным консульства, пассажиров много, среди них есть дети. "Там достаточно много народу, потому что два рейса. Предварительная версия (задержки) – техническая неполадка", - сообщила РИА Новости представитель генконсульства.
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"Представитель авиакомпании находится постоянно с ними в контакте, как и наши дипломаты, и наш почетный консул в Бургасе", - заверила она.
По данным онлайн-табло аэропорта "Шереметьево", рейс авиакомпании Bulgaria Air FB643, который должен был прибыть из Бургаса в 7:50 мск, сейчас ожидается в 17:00 мск. Рейс FB659 с прибытием в 15:05 мск, задержан до 19:15 мск.
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