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РИА Новости

ЦИК Украины признал избранными 191 народного депутата

Вчера, 15:37
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины признала избранными 191 депутата в Верховную раду, сообщает пресс-служба ЦИК.
"По состоянию на 3 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 191 народного депутата Украины", – говорится в сообщении пресс-службы.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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