Ленобласть празднует день рождения уличной зарядкой и фестивалем еды

С.–ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Празднование 92-летия Ленинградской области, которое в этом году проходит в Бокситогорске, началось с уличной зарядки и фестиваля "Калейдоскоп вкуса", который входит в Топ-5 гастрономических праздников национальной премии Russian Event Awards.
Несколько лет назад главой региона Александром Дрозденко было принято решение отмечать день рождения области каждый год в разных городах. В рамках подготовки к празднику это позволяет ежегодно вливать финансовые и организационные ресурсы региона в ремонт, реконструкцию и благоустройство одного из районных центров. В этом году центральной площадкой проведения торжеств стал Бокситогорск.
"Этот год в Ленинградской области проходит под эгидой здорового образа жизни. Казалось бы, организаторам фестиваля трудно было совместить вкусную еду и здоровый образ жизни, но наши предки знали, как правильно и с пользой готовить. Так что, можно сказать, день начался со здорового завтрака", – отметил губернатор на торжественной церемонии открытия праздника.
Особое место на фестивале отведено блюдам, приготовленным по рецептам коренных народов. Ленобласть в свой день рождения угощает гостей вепсским супом-ухой, калитками и судаком по-ижорски, пшенной кашей и копорским чаем с мёдом.
На мастер-классах шеф-повара учат жителей и гостей города готовить ладожский жульен и цыплёнка по-волховски с тушеными лисичками и картошкой - все по старинным рецептам, из натуральных продуктов и с пользой для здоровья.
Свою продукцию на ярмарочных рядах выставили полсотни предприятий, фермеров и ремесленников из всех районов Ленобласти. Глава региона прошёл по рядам, попробовал соленые маслята, рыбу, задержался у палатки Бокситогорской детской школы искусств, где обратил внимание на 15-килограммовую резную ложку из осины, сделанную выпускником Александром Никифоровым. Свои сувениры на выставку "Город мастеров" также привезли ремесленники-ткачи, мастера по бересте и плетению кружев, изготовлению керамики и традиционных игрушек-оберегов.