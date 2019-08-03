Роспотребнадзор проверит состояние воздуха после пожара в центре Москвы

Пожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор проверит состояние воздуха после пожара бывшего производственного здания в центре Москвы, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в связи с поступлением в субботу информации о пожаре, произошедшем в выселенном четырехэтажном здании старой постройки по адресу: улица Дубининская, 41, строение 4, управление Роспотребнадзора по Москве предприняло незамедлительные меры по обеспечению безопасности граждан в зоне влияния произошедшего пожара.

"Аккредитованной экспертной организацией филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" в ЦАО проведен отбор проб воздуха в зоне возможного влияния пожара после его локализации с целью исследования на содержание веществ, свойственных процессу горения", - говорится в сообщении.

На сайте ведомства подчеркнули, что ситуация находится на контроле управления.