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РИА Новости

Роспотребнадзор проверит состояние воздуха после пожара в центре Москвы

Вчера, 14:44
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
Пожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор проверит состояние воздуха после пожара бывшего производственного здания в центре Москвы, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что в связи с поступлением в субботу информации о пожаре, произошедшем в выселенном четырехэтажном здании старой постройки по адресу: улица Дубининская, 41, строение 4, управление Роспотребнадзора по Москве предприняло незамедлительные меры по обеспечению безопасности граждан в зоне влияния произошедшего пожара.
Пожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
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"Аккредитованной экспертной организацией филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" в ЦАО проведен отбор проб воздуха в зоне возможного влияния пожара после его локализации с целью исследования на содержание веществ, свойственных процессу горения", - говорится в сообщении.
На сайте ведомства подчеркнули, что ситуация находится на контроле управления.
По данным ГУМЧС, сообщение о возгорании по адресу Дубининская улица, дом 41, строение 4 поступило в 6.18. Полностью потушить пожар удалось к 11:00. Площадь пожара составила 5 тыс квадратных метров.
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Пожар на Дубининской улице в МосквеРоспотребнадзорМоскваПроисшествия
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