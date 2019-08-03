Роспотребнадзор проверит состояние воздуха после пожара в центре Москвы

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор проверит состояние воздуха после пожара бывшего производственного здания в центре Москвы, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что в связи с поступлением в субботу информации о пожаре, произошедшем в выселенном четырехэтажном здании старой постройки по адресу: улица Дубининская, 41, строение 4, управление Роспотребнадзора по Москве предприняло незамедлительные меры по обеспечению безопасности граждан в зоне влияния произошедшего пожара.
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"Аккредитованной экспертной организацией филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" в ЦАО проведен отбор проб воздуха в зоне возможного влияния пожара после его локализации с целью исследования на содержание веществ, свойственных процессу горения", - говорится в сообщении.
На сайте ведомства подчеркнули, что ситуация находится на контроле управления.
По данным ГУМЧС, сообщение о возгорании по адресу Дубининская улица, дом 41, строение 4 поступило в 6.18. Полностью потушить пожар удалось к 11:00. Площадь пожара составила 5 тыс квадратных метров.