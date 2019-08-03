Более 400 тысяч человек посетили праздничные мероприятия к 80-летию ВДНХ

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Свыше 400 тысяч гостей посетили ВДНХ за два дня празднования 80-летия выставочного комплекса, сообщает пресс-служба выставки.

Праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию ВДНХ, проходят с 1 по 4 августа. Гостей ожидают свыше 50 различных событий, среди которых концерты, театральные постановки, гастрономический фестиваль и мастер-классы.

"За первые два дня празднования 80-летия Выставка приняла более 400 тысяч гостей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впереди горожан ждут концерты популярных исполнителей, танцевальный флешмоб, гастрономический фестиваль и уникальное шоу дронов. В выходные перед гостями выступят группы Uma2rman, IOWA, "Пицца", а также исполнители Alekseev, Manizha и другие.