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РИА Новости
Культура

Более 400 тысяч человек посетили праздничные мероприятия к 80-летию ВДНХ

Вчера, 14:21
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодсветка фонтана "Дружба народов" в честь 80-летия ВДНХ
Подсветка фонтана Дружба народов в честь 80-летия ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Свыше 400 тысяч гостей посетили ВДНХ за два дня празднования 80-летия выставочного комплекса, сообщает пресс-служба выставки.
Праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию ВДНХ, проходят с 1 по 4 августа. Гостей ожидают свыше 50 различных событий, среди которых концерты, театральные постановки, гастрономический фестиваль и мастер-классы.
"За первые два дня празднования 80-летия Выставка приняла более 400 тысяч гостей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впереди горожан ждут концерты популярных исполнителей, танцевальный флешмоб, гастрономический фестиваль и уникальное шоу дронов. В выходные перед гостями выступят группы Uma2rman, IOWA, "Пицца", а также исполнители Alekseev, Manizha и другие.
Кроме того, для посетителей подготовили мини-балет в исполнении солистов Большого театра и театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, соревнования по вейкбордингу, акробатическое шоу и другие развлекательные активности.
Арка Главного входа ВДНХ в Москве
1 августа, 08:00
ВДНХ — 80! Секреты "Космоса", "богатство" из тушенки и Че Гевара
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