Суд арестовал дом в Киеве, купленный Кличко-младшим

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Печерский районный суд Киева наложил арест на нежилой дом, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко — младшего брата киевского мэра.

Суд принял соответствующее решение 26 июля.

Речь идет о здании площадью 1419,3 квадратных метра, расположенном по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 34Б. Запрет отчуждать его связан с делом о возможном завладении имуществом территориальной общины Киева, которое ведет Государственное бюро расследований.

Дело открыли 23 июля по заявлению директора фирмы "Капитал", в котором утверждается, что к "завладению" причастны чиновники Киевской городской государственной администрации, депутат и некоторые должностные лица. Сейчас следствие проверяет эту информацию.