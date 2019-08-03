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РИА Новости

Суд арестовал дом в Киеве, купленный Кличко-младшим

Вчера, 13:46
13568
© REUTERS / Andrew CouldridgeУкраинский боксер Владимир Кличко
Украинский боксер Владимир Кличко
© REUTERS / Andrew Couldridge
Украинский боксер Владимир Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Печерский районный суд Киева наложил арест на нежилой дом, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко — младшего брата киевского мэра.
Суд принял соответствующее решение 26 июля.
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Речь идет о здании площадью 1419,3 квадратных метра, расположенном по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 34Б. Запрет отчуждать его связан с делом о возможном завладении имуществом территориальной общины Киева, которое ведет Государственное бюро расследований.
Дело открыли 23 июля по заявлению директора фирмы "Капитал", в котором утверждается, что к "завладению" причастны чиновники Киевской городской государственной администрации, депутат и некоторые должностные лица. Сейчас следствие проверяет эту информацию.
Пока же суд решил, что дом принадлежит общине Киева.
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Виталий КличкоВладимир КличкоКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как Кличко-мэр покритиковал Зеленского и его команду, так и пошли вразнос родственники!) Вот она - свобода слова по-украински))) А ещё в ЕС стремятся)))
3 августа, 14:08
Александр К.
760001
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