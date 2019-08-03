Зеленский хочет отменить визы с рядом стран для развития медтуризма

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский предложил составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма на Украине.

При этом Зеленский не уточнил, о каких странах идет речь.

Также украинский президент подчеркнул, что из Украины на лечение за границу едет в три раза больше людей, чем приезжают на Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.