Зеленский хочет отменить визы с рядом стран для развития медтуризма

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский предложил составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма на Украине.
Зеленский в субботу совершает поездку во Львовскую область.
"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел (рассмотреть этот вопрос - ред.). Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы", - приводит слова Зеленского агентство "Укринформ" в субботу на совещании по развитию медицинского туризма в Украине.
При этом Зеленский не уточнил, о каких странах идет речь.
Также украинский президент подчеркнул, что из Украины на лечение за границу едет в три раза больше людей, чем приезжают на Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.