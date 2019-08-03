Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T13:11Z
https://ria.ru/20190803/1557138876.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155692/92/1556929214_0:219:3102:1964_1036x0_80_0_0_eb1ecbcd5b44cf1274b9758316998534.jpg
РИА Новости

Зеленский хочет отменить визы с рядом стран для развития медтуризма

Вчера, 13:02
1512
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский предложил составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма на Украине.
Зеленский в субботу совершает поездку во Львовскую область.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 00:56
Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел (рассмотреть этот вопрос - ред.). Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы", - приводит слова Зеленского агентство "Укринформ" в субботу на совещании по развитию медицинского туризма в Украине.
При этом Зеленский не уточнил, о каких странах идет речь.
Также украинский президент подчеркнул, что из Украины на лечение за границу едет в три раза больше людей, чем приезжают на Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.
6341021
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
РИА
Новости
Украинский боксер Владимир Кличко
Суд арестовал дом в Киеве, купленный Кличко-младшим
Разрушения в Наджране после ракетного удара
Хуситы нанесли ракетный удар по казарме саудовской армии в Наджране
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт оценил очередные антироссийские санкции США
Лента
новостей
Самоходный ракетный комплекс Грифон ВВС США с транспортной машиной на шасси MAN
Глава Пентагона выступил за скорейшее размещение ракет в Азии
Минный заградитель Hämeenmaa ВМС Финляндии
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Страшная месть Украины: чего лишилась Россия
Женщина на улице латинского квартала Ла-Хюшет (Rue de la Huchette) в Париже
Российские туристы рассказали, что покупают в супермаркетах за границей
Музыкант группы Несчастный случай Алексей Кортнев
Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале "Шашлык Live" в Москве
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Постпред Украины заявил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский
В отеле в Трускавце, куда приедет Зеленский, усилили меры безопасности
Отдыхающие купаются в Черном море в Судаке
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский назвал возможную дату встречи лидеров стран нормандского формата
Любовь Соболь
В центре Москвы задержали Любовь Соболь
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
09:43Житель Франции пересек Ла-Манш на летающей доске
09:34На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
09:34Никас Сафронов пожаловался на "свиное хамство" соседки
09:30Воскресенье в Москве может стать рекордно холодным
09:27В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
09:27В Омске стартовал международный конкурс военных инженеров "Рембат"
09:18Москвичей в воскресенье ожидают кратковременные дожди
09:08В Иркутской области остаются подтопленными 230 домов
08:56Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
08:41Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
08:34В Тулуне началось строительство нового жилья для пострадавших от паводка
08:26Крымский сафари-парк готов принять животных из Сибири, где горят леса
08:15В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев
08:03Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
07:52В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ
07:05Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали подробности происшествия
06:37В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
06:36Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
06:18Вода уходит из подтопленных районов в Приамурье
Лента новостейМолния