Шойгу открыл памятник миротворцам в подмосковном парке "Патриот"

"Работает достойно, ответственно и с честью выполняет свои задачи. К сожалению, в этой работе не обходится и без потерь. Многие, кто выбрал для себя путь миротворца, положили свою жизнь на то, чтобы народы жили в мире и согласии. Сегодня мы отдаем дань памяти и всем погибшим, и всем тем, кто с честью несет службу во всех уголках нашей планеты", - подчеркнул министр.