Шойгу открыл памятник миротворцам в подмосковном парке "Патриот"

КУБИНКА (Московская область), 3 авг – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл памятник миротворцам в подмосковном парке ВС РФ "Патриот".
"Сегодня мы открываем монумент миротворцам, которые по всему миру, практически во всех горячих точках с честью выполняют взятые на себя обязательства", - сказал Шойгу.
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По его словам, миротворчество имеет давнюю легендарную историю. "В разные годы, в разные времена они становились между враждующими сторонами. Помогали разным народам и разным странам", - отметил глава Минобороны.
Он напомнил, что сегодня российский центр по примирению враждующих сторон работает в Сирии.
"Работает достойно, ответственно и с честью выполняет свои задачи. К сожалению, в этой работе не обходится и без потерь. Многие, кто выбрал для себя путь миротворца, положили свою жизнь на то, чтобы народы жили в мире и согласии. Сегодня мы отдаем дань памяти и всем погибшим, и всем тем, кто с честью несет службу во всех уголках нашей планеты", - подчеркнул министр.
Он выразил надежду, что памятник "будет напоминать всем, какую тяжелую, нелёгкую работу выполняют миротворцы".
Министр поблагодарил авторов и скульпторов, которые создали памятник. Он создан по инициативе министра обороны авторским коллективом под руководством скульптора Даши Намдакова.
Шойгу неоднократно самому приходилось возглавлять миротворческие операции, действовать в разрушенных грузинскими боевиками южноосетинских селах, чтобы остановить кровопролитие, в охваченном гражданской войной Таджикистане вести переговоры с радикалами по проводке гуманитарных колон. В Приднестровье и Ингушетии он убеждал стороны сложить оружие и сесть за стол переговоров для предотвращения гибели мирного населения и развития гуманитарной катастрофы.
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