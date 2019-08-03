Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

Воздушное судно с региональным номером 156511 взлетело с полигона Суда-Бей в Греции и в 11:15 приступило к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России.

11:15 мск.

Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США🇺🇸, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 156511, взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит🇬🇷,

производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/t6dKPuGHQK — PlaneRadar (@ua4wiy_) August 3, 2019

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

Так, по данным Минобороны, только за последнюю неделю у границ России заметили 39 иностранных летательных аппаратов, российские истребители 12 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.