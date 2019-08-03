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РИА Новости

Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России

Вчера, 11:56
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© Фото : Mike FreerАмериканский самолет-разведчик Lockheed EP-3E Orion
Американский самолет-разведчик Lockheed EP-3E Orion
© Фото : Mike Freer
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Воздушное судно с региональным номером 156511 взлетело с полигона Суда-Бей в Греции и в 11:15 приступило к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Так, по данным Минобороны, только за последнюю неделю у границ России заметили 39 иностранных летательных аппаратов, российские истребители 12 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.
9632413320
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Безопасность
Популярные комментарии
Во времена СССР, это называлось бы "тревога! И полная боевая готовность!!!", а сейчас с американцами лабзаемся, и уговариваем, типо, ну не надо так делать. В времена СССР враги боялись вообще в сторону СССР смотреть, а то собьют
3 августа, 13:35
mmcd1
2220104
Пора уже парочку сбить, чтоб не летали. Иран, молодец!
3 августа, 12:40
АЕАлександр Егоров
1130002
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