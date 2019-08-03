Володин: Москве и Минску есть к чему стремиться в рамках союзного договора

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Возможности союзного договора России и Белоруссии до конца не реализованы, заявил председатель Парламентского собрания союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Решение вопроса с отменой роуминга еще раз показывает, что возможности союзного договора, союзных органов управления до конца не реализованы, и у нас есть к чему стремиться", - сказал Володин журналистам.