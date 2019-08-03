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РИА Новости
Союзное государство

Володин: Москве и Минску есть к чему стремиться в рамках союзного договора

Вчера, 11:45
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Возможности союзного договора России и Белоруссии до конца не реализованы, заявил председатель Парламентского собрания союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Решение вопроса с отменой роуминга еще раз показывает, что возможности союзного договора, союзных органов управления до конца не реализованы, и у нас есть к чему стремиться", - сказал Володин журналистам.
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По мнению спикера, еще многое можно сделать в рамках гармонизации законодательства, включая принятие модельных законов, создания единых условий для развития бизнеса в России и Белоруссии в рамках Союзного государства.
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Союзное государствоВячеслав ВолодинБелоруссияРоссияПолитика
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