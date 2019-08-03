В Приамурье паводок за сутки подтопил два населенных пункта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 авг - РИА Новости. Дождевой паводок в Амурской области подтопил еще два населенных пункта, в результате от большой воды пострадал 41 населенный пункт, число подтопленных домов уменьшилось на 126, сообщается на сайте правительства региона.

"По состоянию на 3 августа, в результате прохождения дождевого паводка на территории области в 41 населённом пункте остаются подтопленными 337 частных жилых домов. За минувшие сутки вода ушла из 112 домов в Мазановском районе, там остаются в воде 256 жилых домов. В Селемджинском районе подтоплено 15, что на 13 домов меньше, чем накануне, в Свободненском районе – 10, за сутки освободился один дом, в г. Белогорск вода остается в 55 домах, в Серышевском районе подтоплен один дом",- говорится в сообщении.