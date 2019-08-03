В Приамурье паводок за сутки подтопил два населенных пункта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 авг - РИА Новости. Дождевой паводок в Амурской области подтопил еще два населенных пункта, в результате от большой воды пострадал 41 населенный пункт, число подтопленных домов уменьшилось на 126, сообщается на сайте правительства региона.
"По состоянию на 3 августа, в результате прохождения дождевого паводка на территории области в 41 населённом пункте остаются подтопленными 337 частных жилых домов. За минувшие сутки вода ушла из 112 домов в Мазановском районе, там остаются в воде 256 жилых домов. В Селемджинском районе подтоплено 15, что на 13 домов меньше, чем накануне, в Свободненском районе – 10, за сутки освободился один дом, в г. Белогорск вода остается в 55 домах, в Серышевском районе подтоплен один дом",- говорится в сообщении.
За минувшие сутки увеличилось число подтопленных подворий до 1235 (плюс 273 за сутки). В Белогорском районе вода находится на 350 дачных участках (без изменений за сутки), от паводка пострадали 52 участка автомобильных дорог. Без транспортного сообщения остаются 23 населенных пункта. Без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов в Мазановском районе. Из населенных пунктов, попавших в зону подтопления, эвакуировано 2583 человека, в том числе 908 детей. В пунктах временного размещения находятся 422 человека, из них 184 ребенка. В Приамурье из-за паводка действует режим ЧС регионального значения.