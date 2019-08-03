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РИА Новости

Около десяти тысяч человек тушат пожары в Сибири и на Дальнем Востоке

Вчера, 10:15
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Порядка 10 тысяч человек и около 3 тысяч единиц техники привлечены для тушения природных пожаров в пяти регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Общая группировка сил и средств, привлеченная для тушения лесных пожаров, составляет 10 тысяч человек, 2,8 тысячи единиц техники и 70 воздушных судов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за минувшие сутки к тушению природных пожаров от МЧС России привлекались 12 воздушных судов, которые сбросили на очаги пожаров 993 тонны воды.
В готовности к реагированию находятся аэромобильные группировки в составе 526 человек и 19 единиц техники, добавил представитель ведомства.
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