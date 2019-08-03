Около десяти тысяч человек тушат пожары в Сибири и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Порядка 10 тысяч человек и около 3 тысяч единиц техники привлечены для тушения природных пожаров в пяти регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Общая группировка сил и средств, привлеченная для тушения лесных пожаров, составляет 10 тысяч человек, 2,8 тысячи единиц техники и 70 воздушных судов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за минувшие сутки к тушению природных пожаров от МЧС России привлекались 12 воздушных судов, которые сбросили на очаги пожаров 993 тонны воды.