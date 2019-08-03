Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T08:40Z
https://ria.ru/20190803/1557135241.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/142603/71/1426037123_0:286:2000:1411_1036x0_80_0_0_47318d147e99b0fd5f48107cb511e4a2.jpg
РИА Новости

В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека

08:40
1647
© AP Photo / Mel EvansКарета скорой помощи в США
Карета скорой помощи в США
© AP Photo / Mel Evans
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Три человека погибли, двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на власти.
По данным шерифа округа Сан-Диего, обрушение скалы произошло в пятницу примерно в 15.00 по местному времени (01.00 субботы мск) на популярном среди сёрферов пляже. Отмечается, что в момент инцидента на пляже отдыхали много людей.
Власти сообщили, что одна женщина скончалась на месте, еще двое – в больнице от полученных травм. Полиция закрыла доступ на пляж из соображений безопасности.
Скорая помощь, Индия
2 июля, 03:26
В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли
2021001
Обсудить 0
СШАВ мире
Рекомендуем
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
РИА
Новости
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Страшная месть Украины: чего лишилась Россия
Пожарный
Из горящего здания в центре Москвы вывели всех пожарных
Кадр из сериала Чернобыль
Создатели "Чернобыля" удалили важную сцену из сериала
Лента
новостей
Женщина с ребенком
Путин подписал закон об увеличении детских пособий
Мэри Трейнер (Marie Trainer)
Женщина погладила пса и лишилась всех конечностей
Сотрудники МЧС
Огонь от горящего здания в центре Москвы угрожает соседним постройкам и АЗС
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA
Пожар на улице Дубининская в Москве
При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
"Русфонду" вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Гибель диджея в ДТП попала на видео
Гибель диджея в ДТП попала на видео
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе раскрыли детали новых антироссийских санкций
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла двух тысяч "квадратов"
Лесные пожары в Красноярском крае
В Забайкалье смог от пожаров сохранится до 5 августа, заявили метеорологи
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
На Ставрополье пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:31В Крыму слова директора сафари-парка о пожарах в Сибири назвали гнусными
09:27Пожар в центре Москвы локализовали на площади пяти тысяч "квадратов"
09:24В Дохе пройдет восьмой раунд переговоров США и Талибана
09:21Площадь пожара в центре Москвы выросла до пяти тысяч "квадратов"
09:16Площадь пожара в центре Москвы может возрасти до десяти тысяч "квадратов"
09:15Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:09Самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири
09:08Движение по Дубининской улице в Москве перекрыли из-за тушения пожара
09:03Огонь от горящего здания в центре Москвы угрожает соседним постройкам и АЗС
08:56В МЧС рассказали о травме пострадавшего при пожаре в Москве сотрудника
08:54Для тушения пожара в здании в центре Москвы вылетели два вертолета
08:54Из горящего здания в центре Москвы вывели всех пожарных
08:47Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
08:40В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека
08:31Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла двух тысяч "квадратов"
08:29В Забайкалье смог от пожаров сохранится до 5 августа, заявили метеорологи
08:27Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA
08:22В ЛНР сократили подачу воды в пять городов из-за аварии
08:14При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный
08:13В ЛНР заявили о пяти обстрелах за сутки со стороны силовиков
Лента новостейМолния