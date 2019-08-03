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РИА Новости

Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла двух тысяч "квадратов"

08:31
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Площадь пожара в промышленном здании в центре Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, к тушению привлечен вертолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожарный пострадал при обрушении горящих перекрытий в пустующем промышленном здании в центре Москвы на улице Дубининская. По данным ГУМЧС, сообщение о возгорании в доме 41, строение 4 на Дубининской улице поступило в 6.18. Сообщалось о возгорании на площади 1 тысяча "квадратов".
"Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. На место привлечена авиация МАЦ. Вертолёт произвел 2 сброса воды", - сообщили в ГУМЧС.
В ГУМЧС ранее также сообщали, что превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения не выявлено.
Пожар на улице Дубининская в Москве
08:14
При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный
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