Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла двух тысяч "квадратов"

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Площадь пожара в промышленном здании в центре Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, к тушению привлечен вертолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожарный пострадал при обрушении горящих перекрытий в пустующем промышленном здании в центре Москвы на улице Дубининская. По данным ГУМЧС, сообщение о возгорании в доме 41, строение 4 на Дубининской улице поступило в 6.18. Сообщалось о возгорании на площади 1 тысяча "квадратов".
"Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. На место привлечена авиация МАЦ. Вертолёт произвел 2 сброса воды", - сообщили в ГУМЧС.
В ГУМЧС ранее также сообщали, что превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения не выявлено.