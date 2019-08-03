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РИА Новости

Площадь пожара в промышленном здании в Москве достигла тысячи "квадратов"

08:13
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© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудники МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Площадь пожара в промышленном здании в центре Москвы составляет уже 1 тысячу квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожарный пострадал при обрушении горящих перекрытий в пустующем промышленном здании в центре Москвы на улице Дубининская.
По данным ГУМЧС, сообщение о возгорании по адресу Дубининская улица, дом 41, строение 4 поступило в 6.18.
"Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу и приступили к ликвидации пожара. По прибытию было установлено, что в выселенном четырехэтажном здании старой постройки из-под кровли идёт дым. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров", - сообщили в ГУМЧС. Информации о пострадавших не поступало.
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Передвижная лаборатория ГУМЧС провела замеры атмосферного воздуха, превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения не выявлено.
На место пожара были высланы 10 единиц техники и 30 человек личного состава, отметили в ГУМЧС.
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