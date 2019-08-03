Площадь пожара в промышленном здании в Москве достигла тысячи "квадратов"

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Площадь пожара в промышленном здании в центре Москвы составляет уже 1 тысячу квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожарный пострадал при обрушении горящих перекрытий в пустующем промышленном здании в центре Москвы на улице Дубининская.

По данным ГУМЧС, сообщение о возгорании по адресу Дубининская улица, дом 41, строение 4 поступило в 6.18.

"Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу и приступили к ликвидации пожара. По прибытию было установлено, что в выселенном четырехэтажном здании старой постройки из-под кровли идёт дым. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров", - сообщили в ГУМЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Передвижная лаборатория ГУМЧС провела замеры атмосферного воздуха, превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения не выявлено.