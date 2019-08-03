Госдеп рассказал, как новые санкции могут снизить объемы торговли с Россией

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Новые санкции США по делу Скрипалей могут снизить торговлю России с США на миллиарды долларов, говорится в заявлении госдепартамента.

Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия (Москва это отрицает).

"Данные санкции ограничат доступ России к многосторонней системе банков развития, к рынку США при первичном размещении нерублевого суверенного долга, нерублевого финансирования долга и к материалам из США, которые стратегически важны для российской программы химического и биологического оружия. Эти меры могут сократить доступ России к миллиардам долларов взаимной коммерческой деятельности с США", - говорится в заявлении госдепа.

Санкции США против России в рамках дела Скрипалей включают ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям не предоставлять кредиты Москве. Также американским банкам запретят участвовать в первичном рынке размещения российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и на кредитование российского правительства не в рублях. Будут введены и дополнительные ограничения по лицензированию в рамках списка товаров и технологий министерства торговли (США).

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года. Второй пакет санкций по делу Скрипалей вступит в силу 19 августа.