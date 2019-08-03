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РИА Новости

Госдеп рассказал, как новые санкции могут снизить объемы торговли с Россией

07:46
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© Flickr / NCinDCШтаб-квартира Государственного департамента США
Штаб-квартира Государственного департамента США
© Flickr / NCinDC
Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Новые санкции США по делу Скрипалей могут снизить торговлю России с США на миллиарды долларов, говорится в заявлении госдепартамента.
Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия (Москва это отрицает).
"Данные санкции ограничат доступ России к многосторонней системе банков развития, к рынку США при первичном размещении нерублевого суверенного долга, нерублевого финансирования долга и к материалам из США, которые стратегически важны для российской программы химического и биологического оружия. Эти меры могут сократить доступ России к миллиардам долларов взаимной коммерческой деятельности с США", - говорится в заявлении госдепа.
Санкции США против России в рамках дела Скрипалей включают ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям не предоставлять кредиты Москве. Также американским банкам запретят участвовать в первичном рынке размещения российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и на кредитование российского правительства не в рублях. Будут введены и дополнительные ограничения по лицензированию в рамках списка товаров и технологий министерства торговли (США).
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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Госдеп рассказал, когда могут снять санкции против России по делу Скрипалей
Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года. Второй пакет санкций по делу Скрипалей вступит в силу 19 августа.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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