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РИА Новости

Стала известна зарплата Зеленского

06:55
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимира Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
В частности, в июне Зеленский получил 28 тысяч гривен (около 72 тысяч рублей), из них он уплатил налогов на общую сумму 5460 гривен (14 тысяч рублей).
"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено", — отметили в управделами.
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Из оклада удержали 2,4 тысячи гривен (6,1 тысячи рублей) обязательных сборов и налогов, а зарплата была депонирована — то есть, передана на сохранение.
Ранее Государственное управление делами президента в ответ на запрос агентства "Украинские новости" сообщило, что бывший глава государства Петр Порошенко заработал в 2018 году 270,5 тысячи гривен (695 тысяч рублей) и эта сумма перечислена в благотворительный фонд.
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