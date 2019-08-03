Стала известна зарплата Зеленского

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимира Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко. Об этом сообщает Президент Украины Владимира Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.

В частности, в июне Зеленский получил 28 тысяч гривен (около 72 тысяч рублей), из них он уплатил налогов на общую сумму 5460 гривен (14 тысяч рублей).

"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено", — отметили в управделами.

В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).

Из оклада удержали 2,4 тысячи гривен (6,1 тысячи рублей) обязательных сборов и налогов, а зарплата была депонирована — то есть, передана на сохранение.