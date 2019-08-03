ЯКУТСК, 3 авг - РИА Новости. Количество лесных пожаров в Якутии за сутки уменьшилось на пять очагов, возник один и ликвидировано шесть природных пожаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии зарегистрировано 118 природных пожаров на общей площади 1 216 064 гектара. Крупных пожаров нет. На обслуживаемой территории проводится тушение 17 природных пожаров. В зоне контроля - 101 природный пожар.

"За сутки количество пожаров уменьшилось на 5 очагов, возник 1 и ликвидировано 6 природных пожаров" - рассказали в пресс-службе.

На особом контроле Главного управления находится лесопожарная обстановка на территории Алданского, Верхоянского, Жиганского, Ленского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов, где зарегистрировано наибольшее количество природных пожаров, а именно 90 очагов, на общей площади 780 650 гектаров.

Для недопущения угрозы распространения огня от природных пожаров на населенные пункты создана группировка из трех воздушных судов МЧС России. Самолет Бе-200 за сутки произвел 18 сбросов и слил 92 тонны воды. Вертолеты Ми-8 находятся в Якутске и поселке Батагай в готовности.

"Авиацией МЧС России для недопущения угрозы населенным пунктам совершено 224 сбросов и слито 775 тонн воды", - информирует пресс-служба.