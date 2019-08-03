Ученый: пожары в Сибири могут сами потухнуть через две недели

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Лесные пожары в Сибири, дым от которых накрыл крупные города в регионе, так или иначе потухнут естественным образом, причем большинство из них, скорее всего, в течение ближайших двух недель, заявил РИА Новости заведующий отделом "Технологии спутникового мониторинга" Института космических исследований (ИКИ) РАН Евгений Лупян.

Возглавляемый им отдел занимается разработкой новых методов, подходов и технологий работы со сверхбольшими архивами данных спутникового дистанционного зондирования Земли, исследованиями природных явлений, в том числе и оценкой последствий лесных пожаров. Отделом в интересах Рослесхоза создана и поддерживается специализированная система дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз).

"Есть ощущение, что с большой вероятностью через полторы-две недели все естественным образом потухнет", - сказал Лупян.

Ситуацию с пожарами он назвал тяжелой, но отметил, что в предыдущие несколько лет площадь горения была больше. Особенностью пожаров в Сибири в 2019 году стало то, что во время интенсивного горения в регионе мощный циклон унес дым от пожаров на запад, а не на северо-восток, как обычно. В результате смог накрыл крупные центры в Сибири.

При этом эксперт отметил, что 95% пожаров в России происходят по вине человека, а не природных факторов, таких, как грозы. Кроме того, Лупян пояснил, что сейчас площадь реального горения значительно ниже трех миллионов гектаров.

"Действительно, площадь пожара составляет более трех миллионов гектаров, но это территории, которые пожар уже прошел, причем, в основном за июль. Но за сутки прирост составляет лишь порядка сотни тысяч гектаров", - отметил он.

Также эксперт указал на то, что с большим вниманием надо подходить к выбору средств и методик тушения пожаров. Сбрасывать воду с самолета не очень эффективно, так как трудно попасть именно в очаг пожара и затем отследить, действительно ли его удалось потушить. Кроме того, если сбрасывать воду с большой высоты, она испаряется, не успев достигнуть поверхности. Территории, которые горят сейчас в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии, довольно рельефные, там трудно летать на низкой высоте, отметил завотдела.