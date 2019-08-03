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РИА Новости

Набор клоунов и акробатов в цирковое училище может стать целевым

03:33
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКлоун
Клоун
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Клоун. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Росгосцирк планирует согласовать план целевого набора по подготовке акробатов, эквилибристов, гимнастов, клоунов и других артистов в самых различных жанрах с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщил РИА Новости и. о. гендиректора компании Владимир Шемякин.
"Будет согласован план целевого набора артистов под задачи Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства им М. Н. Румянцева", - сказал Шемякин.
Он подчеркнул, что цирковая компания планирует формировать творческий резерв через реализацию целого комплекса мер, в число которых входит и возрождение социальных проектов "Цирк на сцене", и организация детских, молодежных студий при крупных стационарных цирках, курировать которую будет народный артист РФ, советник гендиректора Росгосцирка Анатолий Марчевский.
"Центр циркового искусства (ЦЦИ) Росгосцирка в Измайлово станет творческим кластером, где будет вестись непрерывная подготовка качественно новых цирковых номеров и программ, с использованием смежных видов искусства и применением современных технологий", - добавил собеседник агентства, отметив, что уже в сентябре 2019 года зрители Санкт-Петербурга увидят совершенно новое цирковое шоу "Фонтаны на Фонтанке".
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