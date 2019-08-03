Набор клоунов и акробатов в цирковое училище может стать целевым

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Росгосцирк планирует согласовать план целевого набора по подготовке акробатов, эквилибристов, гимнастов, клоунов и других артистов в самых различных жанрах с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщил РИА Новости и. о. гендиректора компании Владимир Шемякин.

"Будет согласован план целевого набора артистов под задачи Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства им М. Н. Румянцева", - сказал Шемякин.

Он подчеркнул, что цирковая компания планирует формировать творческий резерв через реализацию целого комплекса мер, в число которых входит и возрождение социальных проектов "Цирк на сцене", и организация детских, молодежных студий при крупных стационарных цирках, курировать которую будет народный артист РФ, советник гендиректора Росгосцирка Анатолий Марчевский.