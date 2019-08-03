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РИА Новости

Вузы начнут прием по направлению "тренер-преподаватель" с 2020-2021 года

03:20
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вузы начнут прием по направлению "Тренер по виду спорта. Преподаватель" с 2020-2021 учебного года, в случае утверждения проекта, который в настоящее время разработан и проходит предусмотренные законодательством процедуры общественного обсуждения и независимой экспертизы, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования.
Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта поручил кабмину до 1 августа обеспечить включение в перечень направлений подготовки высшего образования направления "Спорт" с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель" и утвердить соответствующий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила совету Минобрнауки по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) до 15 августа утвердить новый стандарт для подготовки бакалавров по квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель".
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Как рассказали в ведомстве, в настоящее время ФГОС по направлению подготовки "Спорт" с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель" разработан и проходит предусмотренные законодательством процедуры общественного обсуждения и независимой экспертизы.
После завершения данных процедур, подчеркнули в министерстве, проект стандарта будет рассмотрен на заседании совета министерства науки и высшего образования РФ по ФГОС, а затем направлен на регистрацию в министерство юстиции РФ. Процедура регистрации занимает 30 дней, а в силу стандарт вступает спустя 10 дней с момента регистрации.
"Образовательные организации высшего образования объявляют приём на обучение не позднее 1 октября года, предшествующего году приёма на разработанную в соответствии со стандартом образовательную программу...1 октября 2019 года образовательные организации высшего образования должны объявить прием на 2020-2021 учебный год, 1 октября 2020 года - на 2021-2022 учебный год и так далее. После объявления приема на образовательные программы перечень образовательных программ уже нельзя менять", - рассказали РИА Новости в министерстве.
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