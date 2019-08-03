Вузы начнут прием по направлению "тренер-преподаватель" с 2020-2021 года

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вузы начнут прием по направлению "Тренер по виду спорта. Преподаватель" с 2020-2021 учебного года, в случае утверждения проекта, который в настоящее время разработан и проходит предусмотренные законодательством процедуры общественного обсуждения и независимой экспертизы, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования.

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта поручил кабмину до 1 августа обеспечить включение в перечень направлений подготовки высшего образования направления "Спорт" с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель" и утвердить соответствующий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила совету Минобрнауки по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) до 15 августа утвердить новый стандарт для подготовки бакалавров по квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель".

Как рассказали в ведомстве, в настоящее время ФГОС по направлению подготовки "Спорт" с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель" разработан и проходит предусмотренные законодательством процедуры общественного обсуждения и независимой экспертизы.

После завершения данных процедур, подчеркнули в министерстве, проект стандарта будет рассмотрен на заседании совета министерства науки и высшего образования РФ по ФГОС, а затем направлен на регистрацию в министерство юстиции РФ. Процедура регистрации занимает 30 дней, а в силу стандарт вступает спустя 10 дней с момента регистрации.