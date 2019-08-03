Гибель диджея в ДТП попала на видео

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В Сеть попало видео гибели в Киеве диджея Александра Лисогора (Gabber). Запись с камеры наблюдения опубликовал YouTube-канал informator.ua.
Инцидент, как сообщил в Facebook друг Лисогора Александр Барабошко, произошел на проспекте Победы. Музыкант ехал на мотоцикле Honda, когда в него влетел легковой автомобиль Hyundai Trajet. На записи видно, что в результате мотоцикл застрял под передним левым колесом, а сам Лисогор оказался под бампером авто. При этом после столкновения водитель легковушки сразу не остановился и протащил жертву еще несколько десятков метров.
От полученных тяжелых травм груди и таза диджей скончался в больнице 1 августа.