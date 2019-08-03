Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T00:17Z
https://ria.ru/20190803/1557132749.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152233/05/1522330549_0:600:5760:3840_1036x0_80_0_0_701d5f1a357df7223c33db2a7ea25b12.jpg
РИА Новости

США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов

00:17
320
© Depositphotos / ElnarizМясоперерабатывающий завод
Мясоперерабатывающий завод
© Depositphotos / Elnariz
Мясоперерабатывающий завод. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ/ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. ЕС и США подписали соглашение о поставках на европейский рынок американской говядины, в производстве которой не используются гормоны роста, речь идет о выделении квоты объемом 35 тысяч тонн сроком на семь лет, сообщила в пятницу ЕК.
"ЕС и США подписали в Вашингтоне соглашение о пересмотре функционирования существующей квоты на импорт в ЕС говядины без гормонов", - сообщила ЕК, заверив, что "качество и безопасность импортируемой в ЕС говядины будет соответствовать высоким европейским стандартам".
Подписанное соглашение "полностью соответствует правилам ВТО и устанавливает, что квота в объеме 35 тысяч тонн будет выделяться США поэтапно в течение семи лет".
Соглашение теперь будет внесено на утверждение Европарламента.
Мясной отдел гипермаркета в Новосибирске. Архивное фото
2 июля, 13:12
"Игра спроса и предложения". Эксперт о возможном подорожании мясаСтоимость мяса может вырасти на 10%, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik бывший начальник аграрного департамента Правительства РФ Леонид Холод рассказал, насколько вероятен рост цен и от чего это будет зависеть.
О заключении соглашения также сообщил американский президент Дональд Трамп. Он отметил, что, в частности, согласно подсчётам американской администрации, благодаря этому соглашению, в первый год беспошлинный экспорт американской говядины в ЕС увеличится на 46%, а за семь лет - на 90 %.
"Всего экспорт беспошлинной торговли с (ЕС) вырастет со 150 миллионов долларов до 420 миллионов долларов, то есть рост составит более чем 180%", - сказал Трамп.
 Ранее ЕС и США заключили меморандум о взаимопонимании, который обеспечивал решение давнего спора в рамках ВТО об использовании гормонов роста в производстве говядины.
В соответствии с соглашением, квота в 45 тысяч тонн говядины, в которой нет гормонов, была предусмотрена ЕС для лицензированных поставщиков из разных стран, в том числе из США.
Птицефабрика
24 июня, 00:48
СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
031004
Обсудить 1
ЕвросоюзСШАЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
Кристалина Георгиева
Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
Здание ООН в Нью-Йорке
Китай призвал облегчить санкции против КНДР
Лента
новостей
Штаб-квартира Государственного департамента США
Госдеп рассказал, как новые санкции могут снизить объемы торговли с Россией
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал законы о "шпионских" устройствах
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о закачке воды в пласт при добыче солей калия и магния
Производство золотых банковских слитков
Путин ввел лицензии на обработку драгметаллов и скупку изделий из них
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению
Штаб-квартира Министерства обороны США
США разрабатывали запрещенные ракеты при ДРСМД, заявил депутат Госдумы
Постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации Алихан Цечоев
В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:39В ДНР заявили, что ВСУ оборудуют новые позиции у линии соприкосновения
09:37Мутко раскритиковал работу властей Прибайкалья по ликвидации паводка
09:34Якутии и Свердловской области выделили средства на создание школьных мест
09:33ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
09:31В Крыму слова директора сафари-парка о пожарах в Сибири назвали гнусными
09:27Пожар в центре Москвы локализовали на площади пяти тысяч "квадратов"
09:24В Дохе пройдет восьмой раунд переговоров США и Талибана
09:21Площадь пожара в центре Москвы выросла до пяти тысяч "квадратов"
09:16Площадь пожара в центре Москвы может возрасти до десяти тысяч "квадратов"
09:15Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:09Самолеты Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири
09:08Движение по Дубининской улице в Москве перекрыли из-за тушения пожара
09:03Огонь от горящего здания в центре Москвы угрожает соседним постройкам и АЗС
08:56В МЧС рассказали о травме пострадавшего при пожаре в Москве сотрудника
08:54Для тушения пожара в здании в центре Москвы вылетели два вертолета
08:54Из горящего здания в центре Москвы вывели всех пожарных
08:47Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
08:40В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека
08:31Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла двух тысяч "квадратов"
08:29В Забайкалье смог от пожаров сохранится до 5 августа, заявили метеорологи
Лента новостейМолния