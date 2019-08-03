Откуда на Руси пошло христианство? Ученые узнали ответ

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Российские археологи обнаружили артефакты, возможно, из самого древнего на территории страны храма. Тем самым они ответили на вопрос, волнующий как ученых, так и верующих: где и когда в России появилась самая первая христианская церковь. О сенсационном открытии — в материале РИА Новости.

"Важные находки"

По поводу того, где и когда на территории России сформировались первые христианские общины, у ученых идут нешуточные споры. Версии выдвигаются разные. Команда археологов под руководством Владимира Кузнецова предложила новую.

Это сейчас побережье Керченского пролива представляет собой пустыню с редкой растительностью. А когда-то тут был настоящий мегаполис — Фанагория, вторая столица причерноморского Боспорского царства.

"По средиземноморским понятиям это был совсем не маленький город — в полтора раза больше знаменитого Херсонеса Таврического. Но он абсолютно не изучен", — отмечает в беседе с РИА Новости Кузнецов.

Поэтому здесь чуть ли не каждый сезон раскопок — а нынешний уже четвертый — оборачивается сенсацией. На этот раз археологи нашли фрагменты мраморного престола и купели для крещения.

Казалось бы, ничего необычного — всего несколько каменных обломков. Однако, как заверяют ученые, это первое доказательство того, что в древнем Боспоре жили христиане. Дело в том, что это государство, основанное примерно в V веке до нашей эры в результате объединения греческих колоний, находилось на территории Керченского и Таманского полуостровов, и Фанагория считалась столицей азиатской части государства.

"Эти находки очень важны для понимания того, как утверждалось христианство на территории современной России: уже в IV веке именно здесь, на Боспоре, где проповедовал апостол Андрей Первозванный. И именно в Боспорской епархии находится самая древняя из известных сегодня православная церковь Иоанна Предтечи (построена в VI веке. — Прим. ред.). Не исключено, что найденные фрагменты принадлежат еще одному древнейшему христианскому храму, который когда-то стоял в азиатской части Боспора", — объясняет Кузнецов.

Скудные свидетельства

О появлении христианства в этих краях известно ничтожно мало. По преданию, на Керченском полуострове и побережье Тамани проповедовал апостол Андрей Первозванный. А в IV веке здесь была уже достаточно крупная община: под документами I Вселенского собора, который состоялся в 325 году в Никее, есть подпись епископа Боспора Кадма.

© Институт археологии РАН Фрагмент мраморной столешницы. V-VI век, Фанагория © Институт археологии РАН Фрагмент мраморной столешницы. V-VI век, Фанагория

Еще одно упоминание содержится в решениях патриаршего синода 519 года, подписанных Боспорским епископом Иоанном. Ученые не сомневаются, что Боспорскую епархию создали одновременно с вхождением этого царства в состав Византийской империи при императоре Юстиниане.

Но это лишь скудные упоминания в хрониках, не дающие никакой информации о жизни местной христианской общины. Даже непонятно, насколько крупной и статусной она была. А вот "куски мрамора" оказались гораздо информативнее…

Редкий престол

Есть лишь три более-менее целых алтарных престола такого типа, в форме греческой буквы "сигма".

"Они хранятся в музеях Афин и Нью-Йорка, и еще один продали на аукционе "Сотбис" в Лондоне. Поэтому находка в Фанагории неординарная. Она вообще редкая, а для этого региона и вовсе уникальная", — подчеркивает Владимир Кузнецов.

Вот только непонятно, откуда в этих землях алтарные мраморные престолы такого типа и когда их начали делать. Упомянутые Кузнецовым музейные экспонаты датируются V-VI веками, возможно, и фанагорийская находка относится к той же эпохе.

© Институт археологии РАН Мраморная столешница. V-VI век, Метрополитен-музей, Нью-Йорк © Институт археологии РАН Мраморная столешница. V-VI век, Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Помимо этого, ученые раскопали фрагмент мраморной купели для крещения, рассчитанной как на младенцев, так и на взрослых. Дело в том, что в первые века христианства большинство людей крестились уже взрослыми. Теперь ученым предстоит понять, насколько массовым это было.

"Примечательно, что мы нашли купель отдельно от храма, который, видимо, был где-то рядом. В какой момент ее вынесли оттуда, сказать невозможно. Она была в культурном слое VI века", — уточняет археолог.

Да и мраморный престол обнаружили тоже не в храме — на этом участке земли есть следы пожара, датируемого VI веком. Причем от огня тогда погиб весь город, и, судя по всему, после этой катастрофы он уже не вернул былого величия.

"Все еще впереди"

Специалисты Фанагорийской экспедиции Института археологии РАН уверены: они нашли доказательства того, что христианская община в Тамани если не самая древняя, то одна из древнейших на территории современной России. А обнаруженные артефакты говорят в пользу того, что в Фанагории действовал древнейший в стране храм.

До сих пор считалось, что первый храм был построен в Херсонесе. Но теперь, по всей видимости, пальма первенства перейдет к Фанагории.

© Институт археологии РАН Фрагмент мраморной купели V-VI века. Фанагория © Институт археологии РАН Фрагмент мраморной купели V-VI века. Фанагория

"Город пока изучен слабо. Нужно в дальнейшем сделать огромный раскоп, например, на десять тысяч квадратных метров. Тогда будет больше шансов найти христианские базилики. Тут ведь и дворцы были, потому что здесь какое-то время жил император Юстиниан II, а также сестра хазарского кагана", — отмечает Кузнецов.

В отличие от Херсонеса, культурный слой Фанагории — там, где и лежат ценные находки — остался практически нетронутым. "Херсонес, конечно, древний город, но нужно учитывать, что у него сохранился исторический слой лишь XIII века. Город стоит на скале, и поэтому на протяжении сотен лет его срывали и строили новый. А у Фанагории культурные слои откладывались постепенно, с течением времени. И мы можем послойно проследить ее историю от VI века до нашей эры до начала X века нашей эры", — подчеркивает специалист.