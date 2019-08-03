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РИА Новости
Туризм

В Приморье спасенный леопард начал охотиться на оленей

02:03
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В Приморье молодой дальневосточный леопард, весной изъятый из дикой природы из-за тяжелых травм, начал охотиться на оленей, сообщает пресс-служба заповедника "Земля леопарда".
Сотрудники уточнили, что в ходе охоты на мелких и крупных животных хищник поддерживает свою физическую форму, а это необходимо для его здоровья.
Раненый самец редкой большой кошки Leo 131M был отловлен у границ заказника 3 марта. В тяжелом состоянии он был доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных. Было установлено, что хищник пострадал из-за столкновения с автомобилем. Силами многих специалистов зверя спасли от смерти, и после двухмесячного лечения он был выпущен в открытый вольер.
К середине июня леопард Leo 131M достаточно освоился, после чего к нему начали запускать мелких животных. Хищник показал хорошие навыки в охоте на кроликов, было принято решение выпустить в его вольер пятнистого оленя. Именно эти животные составляют основу рациона дальневосточных леопардов в дикой природе. "Leo 131M не растерялся и в достаточно быстрые сроки поразил свою добычу", - сообщили в пресс-службе заповедника.
"На сегодняшний день леопард провел охоту уже на двух взрослых оленей, - рассказывает Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда", зоолог Центра реабилитации. – Для него не составляет труда поймать их в вольере, несмотря на сохраняющуюся хромоту". Она пояснила, что охота позволяет стимулировать физическую активность леопарда, что необходимо для эффективной реабилитации.
Но из-за хромоты эксперты пока не могут дать прогноз относительно дальнейшей судьбы зверя. Решение о его будущем будет принято позже по итогам долговременных наблюдений и осмотров.
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