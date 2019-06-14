В Приморье спасенный леопард начал успешно охотиться

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дальневосточный леопард, изъятый из дикой природы из-за тяжелых травм, освоился в вольере Центра реабилитации и начал проявлять охотничьи навыки при добыче кроликов, Дальневосточный леопард, изъятый из дикой природы из-за тяжелых травм, освоился в вольере Центра реабилитации и начал проявлять охотничьи навыки при добыче кроликов, сообщает пресс-служба заповедника "Земля леопарда".

Сотрудники уточнили, что в ходе охоты хищник поддерживает свою физическую форму, а это необходимо для его здоровья.

Раненый самец краснокнижной кошки под номером Leo 131M был отловлен охотнадзором у границ "Земли леопарда" 3 марта. В тяжелом состоянии он был доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных. По характеру травм было установлено, что животное пострадало из-за столкновения с автомобилем. Зверя вылечили, и после двухмесячного реабилитации он был выпущен в открытый вольер площадью пять тысяч квадратных метров.

Последний осмотр показал, что рана Leo 131M в области холки успешно заживает и уже не вызывает опасения у ветеринаров. Главной проблемой, по признанию специалистов, остается атрофия мышечной ткани на задней левой лапе, у леопарда сохраняется хромота. Но зверь продолжает набирать вес и уже хорошо освоился на своей территории.

"Если раньше леопард появлялся перед камерами только ночью, то теперь он активно передвигается по вольеру и в светлое время суток, - говорит Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда", зоолог Центра реабилитации. – Мы смотрим за его поведением и не ограничиваем в движении. Создание условий для реализации естественного поведения диких хищников - основа работы по реабилитации".