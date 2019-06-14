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РИА Новости
Туризм

В Приморье спасенный леопард начал успешно охотиться

02:02
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CC0 / Wildfaces / Леопард
Леопард
CC0 / Wildfaces /
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дальневосточный леопард, изъятый из дикой природы из-за тяжелых травм, освоился в вольере Центра реабилитации и начал проявлять охотничьи навыки при добыче кроликов, сообщает пресс-служба заповедника "Земля леопарда".
Сотрудники уточнили, что в ходе охоты хищник поддерживает свою физическую форму, а это необходимо для его здоровья.
Раненый самец краснокнижной кошки под номером Leo 131M был отловлен охотнадзором у границ "Земли леопарда" 3 марта. В тяжелом состоянии он был доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных. По характеру травм было установлено, что животное пострадало из-за столкновения с автомобилем. Зверя вылечили, и после двухмесячного реабилитации он был выпущен в открытый вольер площадью пять тысяч квадратных метров.
Последний осмотр показал, что рана Leo 131M в области холки успешно заживает и уже не вызывает опасения у ветеринаров. Главной проблемой, по признанию специалистов, остается атрофия мышечной ткани на задней левой лапе, у леопарда сохраняется хромота. Но зверь продолжает набирать вес и уже хорошо освоился на своей территории.
"Если раньше леопард появлялся перед камерами только ночью, то теперь он активно передвигается по вольеру и в светлое время суток, - говорит Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда", зоолог Центра реабилитации. – Мы смотрим за его поведением и не ограничиваем в движении. Создание условий для реализации естественного поведения диких хищников - основа работы по реабилитации".
По оценке специалистов, леопард проявляет хорошие охотничьи навыки, он уже добыл нескольких кроликов, которые были выпущены в его вольер. Пока эксперты не могут дать прогнозов относительно дальнейшей судьбы зверя. Решение будет принято позже по итогам долговременных наблюдений и осмотров.
Дальневосточный леопард
6 марта, 00:01
В Приморье поймали тяжелораненого редкого леопарда
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