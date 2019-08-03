У опекуна изъяли детей, когда она обратилась к чиновникам за помощью

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Мария Семенова. Жительница Оренбургской области Ирина Г. поняла, что не справится в одиночку с навалившимися проблемами: бывший муж угрожал и постоянно настраивал детей против нее, старший приемный сын стал убегать из дома и забросил учебу. В поисках поддержки Ирина обратилась в местные органы опеки. Но вместо помощи чиновники изъяли детей из семьи и отправили их в приют в четырех часах езды от дома Ирины. Представители опеки, впрочем, утверждают: с семьей они работают не первый день, другого способа решить проблему не было.

"Смотрите, какой мальчик хороший!"

Ирине Г. за шестьдесят, она давно вышла на пенсию и занимается подсобным хозяйством: у нее большой огород и скотина. Пятнадцатилетний Витя (имена несовершеннолетних изменены) и его сестра, одиннадцатилетняя Надя, живут с ней давно. Витю они с мужем взяли под опеку больше десяти лет назад, Надю — шесть лет назад. Когда они появились в семье, там уже были взрослые родные дети и приемная дочь Ольга, тоже достигшая совершеннолетия и поступавшая в училище.

Ирина не думала, что опять станет опекуном, — решение возникло спонтанно. Максим, родной сын, оказался в инфекционном отделении местной больницы, а в палате по соседству лежал трехлетний Витя — из приюта, хотя юридически его мать еще не лишили прав. "Он к нам с мужем прикипел. Увидит, что мы пришли, — бежит навстречу. Завотделением нам сказала: "Смотрите, какой хороший мальчишка, заберите его". И мы стали оформлять документы, год ждали, пока его маму лишат родительских прав", — рассказывает РИА Новости Ирина.

Надя, Витина сестра, тогда только родилась, Ирина даже не знала о ее существовании, поэтому вопрос о том, чтобы оформить опеку сразу над двумя детьми, не стоял. Женщина вспоминает: приемный сын был ласковый и трудолюбивый. "Хоть Надюшка и девочка, а Витя нежнее был: подойдет, обнимет, поцелует", — вздыхает Ирина.

"Избил при детях"

Сейчас Ирина в разводе. За бывшего мужа она выходила дважды. Поженились в 1970-х, через десять лет разошлись, а в нулевых экс-супруг снова появился на пороге. "Сын сказал: "Мам, давай папку назад примем, может, он исправился. У него же ни кола ни двора", — вспоминает Ирина. Так они снова зажили вместе, а потом расписались, чтобы взять под опеку Витю.

Ирина говорит: отношения с мужем никогда не отличались особенной теплотой, но в 2017 году совместная жизнь стала невыносимой, и они опять развелись. Это произошло после смерти сына Максима, который и уговорил когда-то Ирину "принять папку назад".

"Пока старший сын был жив, все было более-менее, а потом муж начал меня оскорблять, замахиваться. Один раз избил, потом еще раз — при детях. Я подала на развод. Бил так, что до реанимации доходило", — сетует собеседница.

"Сдай меня в детдом!"

После развода супруг затеял раздел имущества — требовал долю в доме Ирины. Но жилье она купила на свои деньги, бывший муж был там только прописан, поэтому судебное разбирательство он проиграл. Вскоре, весной этого года, кардинально изменилось не только поведение экс-супруга, который оскорблял ее перед всем поселком, но и приемного сына Вити.

"Он раньше такой ласковый был, а тут начал хамить, я поражаюсь, откуда у него агрессия ко мне взялась. Поставил условие: "Если с папой не сойдешься, я так и буду себя вести". Я понимаю, пятнадцать лет пацану, переходный возраст, ему отец нужен, но не такой отец. Когда мы первый раз с мужем разошлись, я одна с детьми осталась, у меня Максимка был защитник. Мы в городе жили, но у нас дача была большая, он съездит на велосипеде и говорит: "Мам, я уже картошку прополол, все сделал", — делится подробностями Ирина.

Витя стал приходить поздно, часто бывал в гостях у приемного отца, а возвращаясь оттуда, на любую просьбу Ирины о помощи по дому отвечал отказом. "Был трудолюбивый мальчишка, теперь соседи говорят: "Что-то у тебя Витьку совсем не видно в огороде". Это потому, что муж его подначивает: "Ты матери не помогай, она за вас деньги получает, пусть нанимает кого-нибудь", — объясняет женщина.

Возникли трудности с учебой, Витя грубил преподавателям. Отец не видел в этом проблемы. "Он говорит, что у него образования нет — и, мол, ничего страшного, нормально жизнь прожил. Но сейчас же все по-другому!" — переживает Ирина.

Школьные неприятности прождали конфликты, они с Витей все больше отдалялись друг от друга. В последнее время сын не говорит, куда идет, только бросает сестре: "Скажи маме, чтобы не искала меня, я у папы".

"Однажды мне заявил: "Отдайте деньги, что я получаю, я к папе пойду жить". Я говорю: "У него ни прописки, ни жилья, он тебе не опекун, не будешь ты с ним". А Витя: "Тогда сдавай меня в детдом".

"За два дня с грязью смешали"

За помощью в органы опеки Ирина обратилась еще в апреле — хотела как-то оградить Витю от влияния бывшего мужа, однако чиновники только развели руками.

"Он мне угрожал. Говорил: "Я тебя доведу, добью, кровавыми слезами плакать будешь, вздернешься", — вспоминает Ирина. Ей стал помогать оренбургский фонд "Сохраняя жизнь" — именно от его руководителя Анны Межовой СМИ стало известно об этой ситуации. Фонд обеспечил психологическую поддержку самой женщине и ее приемным детям, Вите и Наде, однако до Оренбурга, где находятся специалисты благотворительной организации, им было слишком тяжело добираться из своего села.

"Ирина больше всего беспокоилась за Витю. У него сильно изменилось поведение, испортились отношения с матерью и сестрой, он стал хамить учителям, уходить из дома. Они приезжали к нам, с ними работали психологи, но на это у Ирины с детьми уходил целый день, поэтому не было возможности общаться часто. Наши специалисты были на связи с ними по телефону. Ирина говорила, что пойдет в опеку, попросит помощи там, потому что она не знает, что делать", — сообщила РИА Новости Наталья Самарцева, сотрудник фонда "Сохраняя жизнь".

Ирина признается: она доверяла органам опеки, у нее были прекрасные отношения с местными чиновниками. Поэтому когда Витя первый раз не пришел домой ночью, она позвонила и попросила совета. Ирина не волновалась, знала, что Витя у отца. Чиновники велели ждать. Утром, около десяти часов, матери перезвонили из опеки и сказали, что если Витя еще не пришел, нужно вызывать полицию. "Зачем полицию? Он же у отца", — удивилась она. В ответ услышала: так надо.

"Приехала полиция, нашла его у отца. Забрали Витю, протокол составили, поехали в Александровку, оттуда вернулись уже с опекой. И за Надей сразу! — на этих словах Ирина не может сдержать слез. — С опекой мы очень хорошо общались, меня всегда в пример ставили — работящая, трудолюбивая. Что ж меня столько лет боготворили, а за два дня с грязью смешали?"

"Надюшка-то за что страдает?"

В местных органах опеки РИА Новости объяснили, что помочь по-другому было невозможно: "Мы работали с семьей не один день. Ребенок ушел из дома и написал заявление, чтобы его забрали из семьи. На этом мы основывались в первую очередь. Ирина Ивановна отстранена от обязанностей приемного родителя".

Однако Ирина недоумевает: даже если ее сын написал заявление, почему нужно было забирать Надю? "Надюшка у меня очень болезненная, у нее лимфоузлы часто воспаляются, косоглазие, еще кисту яичника обнаружили. Мы два года ждали операцию на глазах, в сентябре нам назначили, а вот теперь все коту под хвост. Два года!" — мать снова плачет.

Она надеялась, что детей хотя бы определят в приют в Оренбурге, однако они оказались в удаленном поселке за триста километров от дома Ирины.

"Хорошо, Витя написал заявление, но Надюшка за что страдает? Вчера звонит мне: "Мама, у нас все забрали, трусики-маечки, зубную щетку, будут выдавать новые. Телефоном можно пользоваться с пяти до семи, мама, забери меня отсюда!" Жалко девчонку, она у меня такая домашняя, ласковая", — сокрушается Ирина.

Без детей пенсионерка осталась в большом деревенском доме в одиночестве.

"Дом — сто двадцать квадратных метров, и я в четырех стенах одна. Раньше шум, гам, и Витины друзья у нас, и Надины. Всех привечала, все дружно жили, но с весны Витю как подменили. А я с ума без них схожу. Мне среди ночи кажется, что Надюшка меня позвала или что Витька разговаривает во сне (он часто что-то бормочет). Вскочу — никого нет".