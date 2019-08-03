Где что есть: названы лучшие российские гастрономические фестивали августа

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Гастрономические путешествия на фестивали в Ярославле, Калининграде, Белгороде, Волгоградской, Ленинградской и Московской областях оказались самыми привлекательными для поездок на выходные дни в августе 2019 года, сообщает ТурСтат.

Эксперты аналитического агентства выбрали лучшие и популярные гастрономические фестивали и праздники еды на открытом воздухе в регионах России в августе 2019 года. Рейтинг представлен по результатам анализа уникальности и популярности событий.

В него вошли городской пикник "Пир на Волге" в Ярославле, фестиваль стрит-фуда Street Food Weekend в Калининграде, Камышинский арбузный фестиваль в Волгоградской области, "Калейдоскоп вкуса" в Бокситогорске Ленинградской области, фестиваль "Русская каша" в Белгороде и фестиваль "Сыр Пир Мир" в городе Истра в Подмосковье.

В программе гастрофестиваля "Пир на Волге-2019", который пройдет 17 августа, - угощения от лучших ресторанов Ярославской области и кулинарные мастер-классы от именитых шеф-поваров, экологичные продукты от местных производителей, корпоративные и семейные чемпионаты, спортивные турниры, звездные гости, арт-пространства, музеи и лекторий, сувениры и памятные подарки от ярославских умельцев, а также живая музыка, танцы, известные ведущие и розыгрыши призов.

Шестой Международный фестиваль "Городской пикник Street Food Weekend 2019" пройдет 30, 31 августа и 1 сентября 2019 года на острове Канта в Калининграде. Это огромный фудкорт, дизайнерский маркет, прогулки на SUP-бордах по Преголе и другие развлечения. На фестивале в третий раз выберут лучший стритфуд-проект России, который будет участвовать в European Street Food Awards 2019 в Мальмё, Швеция.

В программе Арбузного фестиваля в Камышине, который состоится 24 августа, - масштабное карнавальное "Арбузное шествие" по центральным улицам города и Бородинскому мосту, интерактивные площадки, ярмарки, бесплатная "Арбузная обжорка", конкурсы и парусная регата.

IV Гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса" пройдет 3 августа 2019 года в Бокситогорске на улице Городская. Фестиваль посвящен 92-й годовщине образования Ленинградской области. В программе празднования - выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов, ремесел и сельскохозяйственной продукции Ленинградской области, молодежный ЗОЖ-фестиваль и праздничный фейерверк.

В программе фестиваля "Русская каша" 3 и 4 августа 2019 года в Белгороде - угощение солдатской кашей, выступление творческих коллективов, работа площадок военной тематики, выставка военной техники и оружия, взлет аэростата с символикой фестиваля и георгиевской лентой, танцевальный флешмоб "Вальс Победы", работа площадки "Каша-шеф шоу" с приготовлением каши и блюд из каши, мастер-классы, работа анимационных площадок и театрализованное представление. В 2017 году на фестивале приготовили 75 тысяч порций каши.

Всероссийский фестиваль фермерской продукции "Сыр Пир Мир" пройдет 9, 10 и 11 августа 2019 года в городском округе Истра в деревне Дубровское. На него съедутся 170 участников-сыроваров и более 300 фермеров из разных регионов России со своей продукцией.