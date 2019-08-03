Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T10:21Z
https://ria.ru/20190803/1557122209.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152573/85/1525738516_0:0:2867:1613_1036x0_80_0_0_e093fa776b805496d75c19de73464938.jpg
РИА Новости
Туризм

Где что есть: названы лучшие российские гастрономические фестивали августа

Вчера, 10:20
976
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкУчастники гастрономического праздника "Пир на Волге" в Ярославле
Участники гастрономического праздника Пир на Волге в Ярославле
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Гастрономические путешествия на фестивали в Ярославле, Калининграде, Белгороде, Волгоградской, Ленинградской и Московской областях оказались самыми привлекательными для поездок на выходные дни в августе 2019 года, сообщает ТурСтат.
Эксперты аналитического агентства выбрали лучшие и популярные гастрономические фестивали и праздники еды на открытом воздухе в регионах России в августе 2019 года. Рейтинг представлен по результатам анализа уникальности и популярности событий.
В него вошли городской пикник "Пир на Волге" в Ярославле, фестиваль стрит-фуда Street Food Weekend в Калининграде, Камышинский арбузный фестиваль в Волгоградской области, "Калейдоскоп вкуса" в Бокситогорске Ленинградской области, фестиваль "Русская каша" в Белгороде и фестиваль "Сыр Пир Мир" в городе Истра в Подмосковье.
В программе гастрофестиваля "Пир на Волге-2019", который пройдет 17 августа, - угощения от лучших ресторанов Ярославской области и кулинарные мастер-классы от именитых шеф-поваров, экологичные продукты от местных производителей, корпоративные и семейные чемпионаты, спортивные турниры, звездные гости, арт-пространства, музеи и лекторий, сувениры и памятные подарки от ярославских умельцев, а также живая музыка, танцы, известные ведущие и розыгрыши призов.
Ресторан и хутор на Кубани
4 июня, 08:00
Не только борщ, блины, икра: регионы России удивляют гостей деликатесами
Шестой Международный фестиваль "Городской пикник Street Food Weekend 2019" пройдет 30, 31 августа и 1 сентября 2019 года на острове Канта в Калининграде. Это огромный фудкорт, дизайнерский маркет, прогулки на SUP-бордах по Преголе и другие развлечения. На фестивале в третий раз выберут лучший стритфуд-проект России, который будет участвовать в European Street Food Awards 2019 в Мальмё, Швеция.
В программе Арбузного фестиваля в Камышине, который состоится 24 августа, - масштабное карнавальное "Арбузное шествие" по центральным улицам города и Бородинскому мосту, интерактивные площадки, ярмарки, бесплатная "Арбузная обжорка", конкурсы и парусная регата.
Ужин в грузинском ресторане
19 июня, 07:41
Туристы выбрали города и страны с самой лучшей кухней
IV Гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса" пройдет 3 августа 2019 года в Бокситогорске на улице Городская. Фестиваль посвящен 92-й годовщине образования Ленинградской области. В программе празднования - выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов, ремесел и сельскохозяйственной продукции Ленинградской области, молодежный ЗОЖ-фестиваль и праздничный фейерверк.
В программе фестиваля "Русская каша" 3 и 4 августа 2019 года в Белгороде - угощение солдатской кашей, выступление творческих коллективов, работа площадок военной тематики, выставка военной техники и оружия, взлет аэростата с символикой фестиваля и георгиевской лентой, танцевальный флешмоб "Вальс Победы", работа площадки "Каша-шеф шоу" с приготовлением каши и блюд из каши, мастер-классы, работа анимационных площадок и театрализованное представление. В 2017 году на фестивале приготовили 75 тысяч порций каши.
Фестиваль русского гостеприимства Самоварфест
26 февраля, 03:01
Гастротуризм предложили сделать приоритетным направлением в России
Всероссийский фестиваль фермерской продукции "Сыр Пир Мир" пройдет 9, 10 и 11 августа 2019 года в городском округе Истра в деревне Дубровское. На него съедутся 170 участников-сыроваров и более 300 фермеров из разных регионов России со своей продукцией.
Вход на все мероприятия – бесплатный.
1100002
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмБокситогорскИстраКамышинБелгородЯрославльКалининград
Рекомендуем
Международный рок-фестиваль Maxidrom 2012. День второй
В "Коломенском" начался Пикник "Афиши", вечером там выступит The Cure
РИА
Новости
Мужчина с автоматом сидит у дороги в городе Рас Лануф
В Ливии силы национального согласия уничтожили беспилотник армии Хафтара
Высокоскоростной поезд Сапсан и поезд Московской монорельсовой транспортной системы
День железнодорожника в России
В Баку осудили члена петербургской ОПГ
Лента
новостей
Президент Республики Косово Хашим Тачи
Хашим Тачи призвал правящую коалицию Косово выдвинуть кандидатуру премьера
Минный заградитель Hämeenmaa ВМС Финляндии
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Страшная месть Украины: чего лишилась Россия
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил о готовности говорить "даже с дьяволом" ради мира в Венесуэле
Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956
Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР
Самоходный ракетный комплекс Грифон ВВС США с транспортной машиной на шасси MAN
Глава Пентагона выступил за скорейшее размещение ракет в Азии
Российские военные сняли на видео уничтожение артиллерии боевиков в Сирии
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
Американский политолог объяснил вред санкций против "Северного потока — 2"
Макет реактивного ударного дрона-невидимки Охотник-Б
Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
09:43Француз со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей доске
09:34На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
09:34Никас Сафронов пожаловался на "свиное хамство" соседки
09:30Воскресенье в Москве может стать рекордно холодным
09:27В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
09:27В Омске стартовал международный конкурс военных инженеров "Рембат"
09:18Москвичей в воскресенье ожидают кратковременные дожди
09:08В Иркутской области остаются подтопленными 230 домов
08:56Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
08:41Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
08:34В Тулуне началось строительство нового жилья для пострадавших от паводка
08:26Крымский сафари-парк готов принять животных из Сибири, где горят леса
08:15В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев
08:03Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
07:52В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ
07:05Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали подробности происшествия
06:37В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
06:36Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
06:18Вода уходит из подтопленных районов в Приамурье
Лента новостейМолния