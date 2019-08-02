Королевец, Кенигсберг, Калининград. Тур в самый западный город России

В 1913 году на западном берегу Верхнего пруда в Калининграде установили четыре скульптуры: моржа, морского слона, морской собаки и морского льва.

По задумке автора, скульптора Германа Тиле, каждая статуя олицетворяет порок: чванство, зазнайство, тщеславие и высокомерие.