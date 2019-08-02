Королевец, Кенигсберг, Калининград. Тур в самый западный город России

В самом западном городе России живет почти полмиллиона человек. В Центральном районе сохранилось немало немецких зданий. В Московском, сильно пострадавшем во время боев, преобладает послевоенная застройка. Кстати, именно тут находится остров Канта с Кафедральным собором.
Главные достопримечательности Ленинградского района — Ботанический сад и Музей янтаря.
В самом западном городе России живет почти полмиллиона человек. В Центральном районе сохранилось немало немецких зданий. В Московском, сильно пострадавшем во время боев, преобладает послевоенная застройка. Кстати, именно тут находится остров Канта с Кафедральным собором.
Главные достопримечательности Ленинградского района — Ботанический сад и Музей янтаря.
Кафедральный собор с могилой немецкого философа Иммануила Канта — один из главных символов города. Собор недействующий, в здании проводят концерты и выставки.
Кафедральный собор с могилой немецкого философа Иммануила Канта — один из главных символов города. Собор недействующий, в здании проводят концерты и выставки.
С прошлого года в Калининграде устанавливают 15-сантиметровые бронзовые фигурки домовых, или "хомлинов". Идея понравилась местным жителям, и они теперь их по-разному наряжают.
С прошлого года в Калининграде устанавливают 15-сантиметровые бронзовые фигурки домовых, или "хомлинов". Идея понравилась местным жителям, и они теперь их по-разному наряжают.
"Рыбная деревня" застроена в довоенном восточно-прусском стиле. Многие горожане считают этот квартал лучшим для прогулок.
"Рыбная деревня" застроена в довоенном восточно-прусском стиле. Многие горожане считают этот квартал лучшим для прогулок.
В "Рыбную деревню" ведет разводной пешеходный Юбилейный мост с ажурной решеткой и фонарями. Очень романтичное место.
В "Рыбную деревню" ведет разводной пешеходный Юбилейный мост с ажурной решеткой и фонарями. Очень романтичное место.
В 2018-м в Калининграде, там, где стояла разрушенная в "Хрустальную ночь" 1938 года синагога, открылась новая. В советское время тут был цирк, его перенесли в другой район города.
В 2018-м в Калининграде, там, где стояла разрушенная в "Хрустальную ночь" 1938 года синагога, открылась новая. В советское время тут был цирк, его перенесли в другой район города.
Танцующий лес — участок на 37-м километре Куршской косы. Стволы хвойных деревьев изогнуты тут словно в танце.
По одной из версий, в этом виноваты гусеницы бабочки побеговьюна зимующего. Они повреждают сосновые побеги, поедая верхушечные почки. После этого деревья растут за счет боковой почки — в сторону, а не вверх. Ствол деформируется и приобретает необычную форму.
Танцующий лес — участок на 37-м километре Куршской косы. Стволы хвойных деревьев изогнуты тут словно в танце.
По одной из версий, в этом виноваты гусеницы бабочки побеговьюна зимующего. Они повреждают сосновые побеги, поедая верхушечные почки. После этого деревья растут за счет боковой почки — в сторону, а не вверх. Ствол деформируется и приобретает необычную форму.
Янтарь — самый популярный сувенир в Прибалтике. Из него делают не только украшения, но и предметы интерьера — столы, стулья, часы, декоративные панели.
Янтарь — самый популярный сувенир в Прибалтике. Из него делают не только украшения, но и предметы интерьера — столы, стулья, часы, декоративные панели.
В 1913 году на западном берегу Верхнего пруда в Калининграде установили четыре скульптуры: моржа, морского слона, морской собаки и морского льва.
По задумке автора, скульптора Германа Тиле, каждая статуя олицетворяет порок: чванство, зазнайство, тщеславие и высокомерие.
В 1913 году на западном берегу Верхнего пруда в Калининграде установили четыре скульптуры: моржа, морского слона, морской собаки и морского льва.
По задумке автора, скульптора Германа Тиле, каждая статуя олицетворяет порок: чванство, зазнайство, тщеславие и высокомерие.
Музей Мирового океана — первый российский маринистический музей. Экспозиция посвящена судоходству, морской флоре и фауне, а также гидрологии Мирового океана. Еще там есть маринистическая библиотека и действующая экологическая станция.
Музей Мирового океана — первый российский маринистический музей. Экспозиция посвящена судоходству, морской флоре и фауне, а также гидрологии Мирового океана. Еще там есть маринистическая библиотека и действующая экологическая станция.
В 2018 году Калининград был одним из городов, принимавших чемпионат мира по футболу.
В 2018 году Калининград был одним из городов, принимавших чемпионат мира по футболу.