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РИА Новости
Туризм

Королевец, Кенигсберг, Калининград. Тур в самый западный город России

Вчера, 08:00
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Этот город на берегу Балтийского моря в разное время назывался Кенигсберг, Королевец, Твангсте и уже более 70 лет — Калининград. В анклав, территориально отделенный от России, туристы едут, чтобы погулять по острову Канта и дюнам Куршской косы, посетить Музей Мирового океана, погладить бронзовые фигурки домовых, а еще найти сохранившиеся в разных районах города бюргерские особняки. Перелет из Москвы в Калининград занимает всего два часа, путешествие поездом через Белоруссию и Литву — 20. Самый романтичный вариант — из Санкт-Петербурга, на пароме, но в зависимости от погоды дорога порой растягивается до двух суток.
© РИА Новости / Игорь Чуприн / Перейти в фотобанк

В самом западном городе России живет почти полмиллиона человек. В Центральном районе сохранилось немало немецких зданий. В Московском, сильно пострадавшем во время боев, преобладает послевоенная застройка. Кстати, именно тут находится остров Канта с Кафедральным собором.

Главные достопримечательности Ленинградского района — Ботанический сад и Музей янтаря.

Виды Калининграда
1 из 11

В самом западном городе России живет почти полмиллиона человек. В Центральном районе сохранилось немало немецких зданий. В Московском, сильно пострадавшем во время боев, преобладает послевоенная застройка. Кстати, именно тут находится остров Канта с Кафедральным собором.

Главные достопримечательности Ленинградского района — Ботанический сад и Музей янтаря.

© РИА Новости / Игорь Чуприн
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© РИА Новости / Евгений Одиноков

Кафедральный собор с могилой немецкого философа Иммануила Канта — один из главных символов города. Собор недействующий, в здании проводят концерты и выставки.

Кафедральный собор в Калининграде
2 из 11

Кафедральный собор с могилой немецкого философа Иммануила Канта — один из главных символов города. Собор недействующий, в здании проводят концерты и выставки.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Вячеслав Финтисов

С прошлого года в Калининграде устанавливают 15-сантиметровые бронзовые фигурки домовых, или "хомлинов". Идея понравилась местным жителям, и они теперь их по-разному наряжают.

Фигурка домового-хомлина с янтарным крестиком на Медовом мосту в Калининграде
3 из 11

С прошлого года в Калининграде устанавливают 15-сантиметровые бронзовые фигурки домовых, или "хомлинов". Идея понравилась местным жителям, и они теперь их по-разному наряжают.

© РИА Новости / Вячеслав Финтисов
© Depositphotos / oroch2

"Рыбная деревня" застроена в довоенном восточно-прусском стиле. Многие горожане считают этот квартал лучшим для прогулок.

Рыбная деревня, Калининград
4 из 11

"Рыбная деревня" застроена в довоенном восточно-прусском стиле. Многие горожане считают этот квартал лучшим для прогулок.

© Depositphotos / oroch2
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

В "Рыбную деревню" ведет разводной пешеходный Юбилейный мост с ажурной решеткой и фонарями. Очень романтичное место.

Прохожие на мосту в городском квартале Рыбная деревня в Калининграде
5 из 11

В "Рыбную деревню" ведет разводной пешеходный Юбилейный мост с ажурной решеткой и фонарями. Очень романтичное место.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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© Фото : предоставлено пресс-службой ФЕОР

В 2018-м в Калининграде, там, где стояла разрушенная в "Хрустальную ночь" 1938 года синагога, открылась новая. В советское время тут был цирк, его перенесли в другой район города.

Синагога Калининграда
6 из 11

В 2018-м в Калининграде, там, где стояла разрушенная в "Хрустальную ночь" 1938 года синагога, открылась новая. В советское время тут был цирк, его перенесли в другой район города.

© Фото : предоставлено пресс-службой ФЕОР
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Танцующий лес — участок на 37-м километре Куршской косы. Стволы хвойных деревьев изогнуты тут словно в танце.

По одной из версий, в этом виноваты гусеницы бабочки побеговьюна зимующего. Они повреждают сосновые побеги, поедая верхушечные почки. После этого деревья растут за счет боковой почки — в сторону, а не вверх. Ствол деформируется и приобретает необычную форму.

Танцующий лес на Куршской косе в Калининградской области
7 из 11

Танцующий лес — участок на 37-м километре Куршской косы. Стволы хвойных деревьев изогнуты тут словно в танце.

По одной из версий, в этом виноваты гусеницы бабочки побеговьюна зимующего. Они повреждают сосновые побеги, поедая верхушечные почки. После этого деревья растут за счет боковой почки — в сторону, а не вверх. Ствол деформируется и приобретает необычную форму.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Янтарь — самый популярный сувенир в Прибалтике. Из него делают не только украшения, но и предметы интерьера — столы, стулья, часы, декоративные панели.

Украшения из янтаря представлены на выставке Лучшие украшения России, которая проходит на ВДНХ ЭКСПО. В экспозиции - новые коллекции около ста ювелирных компаний и творческих мастерских от Калининграда до Якутска.
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Янтарь — самый популярный сувенир в Прибалтике. Из него делают не только украшения, но и предметы интерьера — столы, стулья, часы, декоративные панели.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© Фото : Людмила Ерпулёва

В 1913 году на западном берегу Верхнего пруда в Калининграде установили четыре скульптуры: моржа, морского слона, морской собаки и морского льва.

По задумке автора, скульптора Германа Тиле, каждая статуя олицетворяет порок: чванство, зазнайство, тщеславие и высокомерие.

Фрагмент архитектурной группы Морские звери скульптора Германа Тиле в Калининграде
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В 1913 году на западном берегу Верхнего пруда в Калининграде установили четыре скульптуры: моржа, морского слона, морской собаки и морского льва.

По задумке автора, скульптора Германа Тиле, каждая статуя олицетворяет порок: чванство, зазнайство, тщеславие и высокомерие.

© Фото : Людмила Ерпулёва
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Музей Мирового океана — первый российский маринистический музей. Экспозиция посвящена судоходству, морской флоре и фауне, а также гидрологии Мирового океана. Еще там есть маринистическая библиотека и действующая экологическая станция.

Музейные экспонаты - корабли на вечной стоянке у комплекса Музея Мирового океана в Калиниграде
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Музей Мирового океана — первый российский маринистический музей. Экспозиция посвящена судоходству, морской флоре и фауне, а также гидрологии Мирового океана. Еще там есть маринистическая библиотека и действующая экологическая станция.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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© Depositphotos / irra_irra

В 2018 году Калининград был одним из городов, принимавших чемпионат мира по футболу.

Калининград
11 из 11

В 2018 году Калининград был одним из городов, принимавших чемпионат мира по футболу.

© Depositphotos / irra_irra
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