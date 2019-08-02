Косачев рассказал, для чего США ввели новые санкции против России

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своим указом о введении второго пакета санкций против России в связи с так называемым делом Скрипалей готовит почву для собственного невыполнения международных обязательств - ДРСМД и иранской ядерной программы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"США важно доказывать, что Россия нарушает все возможные международные соглашения и собственные законы США, поэтому санкции вводятся не за нападение на конкретных людей, а в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву. Тем самым продолжается линия на экстерриториальное применение американского законодательства, что пытаются выдать за норму, а также готовится почва для собственного невыполнения международных обязательств, как в случае с Договором по РСМД и соглашению по иранской ядерной программе", - заявил Косачев.