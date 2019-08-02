Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу не ранее 1 октября.

Льготная ставка налога для фруктов и ягод позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

А увеличение НДС для пальмового масла, по его словам, принесет бюджету дополнительные средства, которые можно будет направить на поддержку производства молока. В результате будут созданы условия для выпуска в России молочных продуктов из качественного натурального сырья и их цена будет доступной для граждан.