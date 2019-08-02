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РИА Новости

Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло

Вчера, 21:19
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСбор урожая яблок
Сбор урожая яблок
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сбор урожая яблок. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступает в силу не ранее 1 октября.
Капкейки
26 июля, 14:50
Ассоциации кондитеров выступили против повышения НДС на пальмовое масло
Льготная ставка налога для фруктов и ягод позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
А увеличение НДС для пальмового масла, по его словам, принесет бюджету дополнительные средства, которые можно будет направить на поддержку производства молока. В результате будут созданы условия для выпуска в России молочных продуктов из качественного натурального сырья и их цена будет доступной для граждан.
Дополнительные доходы бюджета от отмены льготы по НДС для пальмового масла оцениваются приблизительно в пять миллиардов рублей, рассказал глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
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26 июля, 09:31
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2091303215
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Э-э-э...? Так что, молокопродукты опять подорожают? Как же нам без дешевого пальмового масла харчеваться?
2 августа, 22:23
st.leutenant
31120005
Это он в ответ на новые санкции США ? Или просто так ?
2 августа, 21:52
Николай Борзов
2341004
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