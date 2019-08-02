В ДНР заявили об уничтожении ударного дрона силовиков

ОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении беспилотника украинских силовиков, который предпринял попытку атаки на позиции ополчения.

"Сегодня в 16.38 (совпадает с мск) на горловском направлении в районе Широкой Балки враг предпринял очередную попытку нанести удар по нашим защитникам с помощью ударного БПЛА. Однако беспилотник был вовремя замечен нашими подразделениями ПВО и уничтожен", - сказал журналистам представитель ведомства.

По его словам, гранаты, сброшенные БПЛА при падении, разорвались в нейтральной зоне, поэтому жертв и разрушений удалось избежать. "Сбитый летательный аппарат также упал вблизи украинских позиций", - сказал представитель Народной милиции.

В управлении Народной милиции ДНР добавили, что в 19.15 мск силовики обстреляли окраины Горловки, выпустив две гранаты из станкового противотанкового гранатомета.