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РИА Новости

В ДНР заявили об уничтожении ударного дрона силовиков

Вчера, 21:15
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении беспилотника украинских силовиков, который предпринял попытку атаки на позиции ополчения.
"Сегодня в 16.38 (совпадает с мск) на горловском направлении в районе Широкой Балки враг предпринял очередную попытку нанести удар по нашим защитникам с помощью ударного БПЛА. Однако беспилотник был вовремя замечен нашими подразделениями ПВО и уничтожен", - сказал журналистам представитель ведомства.
По его словам, гранаты, сброшенные БПЛА при падении, разорвались в нейтральной зоне, поэтому жертв и разрушений удалось избежать. "Сбитый летательный аппарат также упал вблизи украинских позиций", - сказал представитель Народной милиции.
В управлении Народной милиции ДНР добавили, что в 19.15 мск силовики обстреляли окраины Горловки, выпустив две гранаты из станкового противотанкового гранатомета.
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"Очередной факт применения вооруженными формированиями Украины ударных БПЛА и факты очередного нарушения перемирия являются явным показателем незаинтересованности Украины в мирном урегулировании этого конфликта. Мы требуем от международных наблюдателей зафиксировать факт нарушения перемирия и добиться от украинской стороны его полного исполнения", - сказал представитель ведомства.
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