АТОР: взрывы в Бангкоке изменили план экскурсий российских туристов

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Некоторые туроператоры приняли решение остановить на пару дней проведение экскурсий по Бангкоку, поскольку посольство России в Таиланде рекомендует согражданам, находящимся в столице государства, ограничить посещение мест рядом с правительственными зданиями и быть внимательнее в общественном транспорте, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Серия взрывов маломощных устройств прогремела в пятницу в центральных районах Бангкока. Усиленные наряды полиции патрулируют улицы центральной части города. В результате взрывов пострадали четыре человека. Трое работников муниципальной службы Бангкока получили легкие ранения, им оказали медпомощь в городских больницах. Взрывы не нанесли значительного вреда имуществу.
"Туроператоры, работающие на направлении, заявили, что немногочисленные туристы, которые сейчас в Бангкоке, находятся в безопасности. Связь с горячей линией круглосуточная, поддержка русскоязычная. Продолжительность нахождения туристов в Бангкоке, как правило, составляет максимум две ночи", - прокомментировали ситуацию в АТОР.
В компании Anex Tour АТОР рассказали, что на ближайшие 2-3 дня приостанавливается проведение экскурсий в Бангкоке, а гости, проживающие в гостиницах города, могут получить бесплатное изменение брони на Паттайю с трансфером до нового отеля. Желающим сохранить проживание в столице будут предоставлены также трансферы.
Между тем, в компании Pegas Touristik на текущий момент никаких изменений в экскурсионных программах по Бангкоку нет, однако там заверили, что принимающая компания в Таиланде четко следит за всеми рекомендациями по безопасности, которые выдают госорганы страны, и если такая необходимость возникнет, это будет незамедлительно сделано в целях безопасности туристов.
Руководитель службы маркетинга Туристического управления Таиланда Константин Кинель сообщил АТОР, что никаких рекомендаций относительно отмены экскурсий по Бангкоку на сегодняшний день нет. Если таковые появятся, они будут незамедлительно доведены до участников российского рынка.