АТОР: взрывы в Бангкоке изменили план экскурсий российских туристов

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Некоторые туроператоры приняли решение остановить на пару дней проведение экскурсий по Бангкоку, поскольку посольство России в Таиланде рекомендует согражданам, находящимся в столице государства, ограничить посещение мест рядом с правительственными зданиями и быть внимательнее в общественном транспорте, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Серия взрывов маломощных устройств прогремела в пятницу в центральных районах Бангкока. Усиленные наряды полиции патрулируют улицы центральной части города. В результате взрывов пострадали четыре человека. Трое работников муниципальной службы Бангкока получили легкие ранения, им оказали медпомощь в городских больницах. Взрывы не нанесли значительного вреда имуществу.

"Туроператоры, работающие на направлении, заявили, что немногочисленные туристы, которые сейчас в Бангкоке, находятся в безопасности. Связь с горячей линией круглосуточная, поддержка русскоязычная. Продолжительность нахождения туристов в Бангкоке, как правило, составляет максимум две ночи", - прокомментировали ситуацию в АТОР.

В компании Anex Tour АТОР рассказали, что на ближайшие 2-3 дня приостанавливается проведение экскурсий в Бангкоке, а гости, проживающие в гостиницах города, могут получить бесплатное изменение брони на Паттайю с трансфером до нового отеля. Желающим сохранить проживание в столице будут предоставлены также трансферы.

Между тем, в компании Pegas Touristik на текущий момент никаких изменений в экскурсионных программах по Бангкоку нет, однако там заверили, что принимающая компания в Таиланде четко следит за всеми рекомендациями по безопасности, которые выдают госорганы страны, и если такая необходимость возникнет, это будет незамедлительно сделано в целях безопасности туристов.