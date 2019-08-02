Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T20:21Z
https://ria.ru/20190802/1557129067.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155660/98/1556609892_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_f785bac3298a03003f8e041bb5edbe45.jpg
РИА Новости

Суд приостановил работу Healthy Food после массовых отравлений в Москве

Вчера, 20:21
382
© АГН "Москва" / Мобильный репортерВендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ "Сколково"
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ Сколково
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Суд на 80 суток приостановил работу организации Healthy food после того, как почти 100 человек отравились едой из вендинговых автоматов в Москве, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"1 августа 2019 года судом вынесено постановление о привлечении юридического лица ООО "Хэлси фуд продакшн" к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности предприятия на срок 80 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего зарегистрировано 99 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди офисных работников, из них диагноз сальмонеллёз установлен у 65 заболевших, 38 человек были госпитализированы.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
17 июля, 13:02
Онищенко назвал отравление едой из автоматов в Москве "горьким опытом"
Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора Москвы проводит эпидемиологическое расследование в связи с пищевым отравлением офисных работников в 7 административных округах столицы. Было установлено, что пострадавшие употребляли продукцию под брендом "Healthy food". Роспотребнадзор ранее опечатал помещение организации и изъял из оборота около 3 тонн сырья и готовой продукции компании.
1511002
Обсудить 0
РоспотребнадзорМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал, для чего США ввели новые санкции против России
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Трамп подписал принятый конгрессом бюджетный проект
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
Стало известно, какие санкции Трамп решил ввести против России
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД прокомментировали изменения в визовой практике Финляндии
Лента
новостей
Военно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании, уничтоженные в Ливии
Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 сняли из космоса
Мясоперерабатывающий завод
США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова заявила, что новые санкции США дублируют прошлые меры
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу вида на жительство
Мэри Трейнер (Marie Trainer)
Женщина погладила пса и лишилась всех конечностей
Постельное белье
Ученый объяснил нашествие клопов в Москве
Смартфон
В Минкомсвязи отметили прогресс в вопросе отмены роуминга с Белоруссией
Вулканы, мамонты, лимоны: о чем расскажут российские экомузеи
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Инспектор ГИБДД
В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Президент РФ Владимир Путин
Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
Рэпер A$AP Rocky
Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Главврач перинатального центра в Карелии развеял опасения о сокращениях
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
23:37Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению
23:32Китай призвал облегчить санкции против КНДР
Лента новостейМолния