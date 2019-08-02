Суд приостановил работу Healthy Food после массовых отравлений в Москве

Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ "Сколково"

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Суд на 80 суток приостановил работу организации Healthy food после того, как почти 100 человек отравились едой из вендинговых автоматов в Москве, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"1 августа 2019 года судом вынесено постановление о привлечении юридического лица ООО "Хэлси фуд продакшн" к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности предприятия на срок 80 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего зарегистрировано 99 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди офисных работников, из них диагноз сальмонеллёз установлен у 65 заболевших, 38 человек были госпитализированы.