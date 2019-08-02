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РИА Новости
Союзное государство

В Минкомсвязи отметили прогресс в вопросе отмены роуминга с Белоруссией

Вчера, 20:00
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© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва и Минск сильно продвинулись в переговорах по отмене роуминга, но точку в этом вопросе поставить пока не удалось, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.
"Сильно продвинулись в переговорах, но точку поставить не удалось", - сказал Иванов, комментируя прошедшие в пятницу в Полоцке двусторонние переговоры по вопросу отмены роуминга.
Ранее в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган заявил РИА Новости, что Белоруссия и Россия договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября.
Минкомсвязь РФ настаивает на полной отмене оплаты за входящие звонки в Союзном государстве, сказал Иванов. Шульган, комментируя возможность обнуления платы за входящие, обратил внимание, что "этот "ноль" возможен, когда это одно государство и один оператор". "Достигнуть его мы можем в том случае, если наши операторы будут рассматривать друг друга как операторы в рамках одного государства", - сказал глава ведомства, отметив, что этот вопрос требует еще дополнительной проработки.
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
Вчера, 14:24
В Минкомсвязи назвали конечную цель отмены роуминга в Союзном государстве
Он отметил, что в нынешних условиях с коллегами из РФ удалось договориться, что первым шагом станет снижение затрат, которые входят в стоимость звонка, до того уровня, когда цена, которую платит абонент, "понятна ему и соизмерима с ценой" внутри каждого из государств.
В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства. В июле 2019 года Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решен до 15 сентября. Со своей стороны спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович отмечал, что вопрос об отмене роуминга можно решить уже в 2019 году и для этого делается все возможное.
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Союзное государствоМинкомсвязьБелоруссияРоссия
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