В Минкомсвязи отметили прогресс в вопросе отмены роуминга с Белоруссией

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва и Минск сильно продвинулись в переговорах по отмене роуминга, но точку в этом вопросе поставить пока не удалось, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.

"Сильно продвинулись в переговорах, но точку поставить не удалось", - сказал Иванов, комментируя прошедшие в пятницу в Полоцке двусторонние переговоры по вопросу отмены роуминга.

Ранее в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган заявил РИА Новости, что Белоруссия и Россия договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября.

Минкомсвязь РФ настаивает на полной отмене оплаты за входящие звонки в Союзном государстве, сказал Иванов. Шульган, комментируя возможность обнуления платы за входящие, обратил внимание, что "этот "ноль" возможен, когда это одно государство и один оператор". "Достигнуть его мы можем в том случае, если наши операторы будут рассматривать друг друга как операторы в рамках одного государства", - сказал глава ведомства, отметив, что этот вопрос требует еще дополнительной проработки.

Он отметил, что в нынешних условиях с коллегами из РФ удалось договориться, что первым шагом станет снижение затрат, которые входят в стоимость звонка, до того уровня, когда цена, которую платит абонент, "понятна ему и соизмерима с ценой" внутри каждого из государств.