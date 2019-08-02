На территории мебельной фабрики в Одинцово ликвидировали открытое горение

Ранее сообщалось о возгорании двухэтажного склада размером 100 на 50 метров на улице Баковская в Одинцово Московской области. В 18.25 мск пожар на складе с автомобильным тентами на территории мебельной фабрики в подмосковном Одинцово был локализован на площади 500 квадратных метров.