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РИА Новости

На территории мебельной фабрики в Одинцово ликвидировали открытое горение

Вчера, 19:44
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Открытое горение на складе мебельной фабрики в Одинцово Московской области удалось ликвидировать, сообщил РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В 19.26 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о возгорании двухэтажного склада размером 100 на 50 метров на улице Баковская в Одинцово Московской области. В 18.25 мск пожар на складе с автомобильным тентами на территории мебельной фабрики в подмосковном Одинцово был локализован на площади 500 квадратных метров.
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МЧСМосковская областьПроисшествия
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