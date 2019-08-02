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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань с начала года отправила на экспорт более 126 тысяч декалитров вина

Вчера, 19:41
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© Фото : представлено мэрией КраснодараФестиваль вин в Краснодаре
Фестиваль вин в Краснодаре
© Фото : представлено мэрией Краснодара
КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Краснодарский край с начала текущего года экспортировал более 126 тысяч декалитров вина (показатель на уровне прошлого года), сообщает пресс-служба администрации региона.
Как отмечает ведомство, меры по развитию отрасли обсудили на совещании в Темрюкском районе под руководством губернатора края Вениамина Кондратьева.
"С начала года экспортировано более 126 тысяч декалитров винопродукции – этот показатель на уровне прошлого года. К 2024 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" планируется рост показателя в 1,4 раза – с 325 тысяч декалитров до 445 тысяч декалитров", - говорится в сообщении со ссылкой на слова вице-губернатора Андрея Коробки.
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Отмечается, что сегодня кубанское вино пьют в 14 странах Средней Азии и Европы, проводятся переговоры с Финляндией. "Участники совещания отметили, что в то же время существует ряд проблем при поставке вина в Европу, связанных с оформлением документов и проведением лабораторных экспертиз. Сейчас центр, который занимается их подготовкой и выдачей в России, расположен только в Москве", - уточняет ведомство.
Как отметил губернатор края, зарубежные рынки открывать непросто, но кубанским предприятиям это удается. "Со стороны региона мы обязаны помочь нашим производителям. Мы обратились с такой просьбой, чтобы в Краснодаре открыть свою лабораторию, которая будет заниматься выдачей сертификатов", – заявил Кондратьев.
Как добавили в ведомстве, для увеличения объемов экспорта винодельческой продукции Краснодарского края проводятся дегустации, в октябре регион планирует принять делегацию дистрибьюторов и журналистов из Евросоюза. В ноябре – представить кубанский продукт на едином стенде российского вина на выставке ProWine China-2019 в Шанхае. Как подчеркнул вице-губернатор Василий Швец, это будет один из крупнейших шагов в рамках продвижения экспортного бренда российского вина.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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