Кубань с начала года отправила на экспорт более 126 тысяч декалитров вина

КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Краснодарский край с начала текущего года экспортировал более 126 тысяч декалитров вина (показатель на уровне прошлого года), сообщает пресс-служба администрации региона.

Как отмечает ведомство, меры по развитию отрасли обсудили на совещании в Темрюкском районе под руководством губернатора края Вениамина Кондратьева.

"С начала года экспортировано более 126 тысяч декалитров винопродукции – этот показатель на уровне прошлого года. К 2024 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" планируется рост показателя в 1,4 раза – с 325 тысяч декалитров до 445 тысяч декалитров", - говорится в сообщении со ссылкой на слова вице-губернатора Андрея Коробки.

Отмечается, что сегодня кубанское вино пьют в 14 странах Средней Азии и Европы, проводятся переговоры с Финляндией. "Участники совещания отметили, что в то же время существует ряд проблем при поставке вина в Европу, связанных с оформлением документов и проведением лабораторных экспертиз. Сейчас центр, который занимается их подготовкой и выдачей в России, расположен только в Москве", - уточняет ведомство.

Как отметил губернатор края, зарубежные рынки открывать непросто, но кубанским предприятиям это удается. "Со стороны региона мы обязаны помочь нашим производителям. Мы обратились с такой просьбой, чтобы в Краснодаре открыть свою лабораторию, которая будет заниматься выдачей сертификатов", – заявил Кондратьев.