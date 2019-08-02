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РИА Новости

МИД Белоруссии прокомментировал прекращение действия ДРСМД

Вчера, 18:31
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Минск сожалеет в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку прекращение его действия наносит серьезный ущерб международной безопасности и создает предпосылки для гонки вооружений, заявил в пятницу МИД Белоруссии.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
"Республика Беларусь с сожалением восприняла выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ведущий к прекращению его действия", - говорится в заявлении МИД, распространенном пресс-службой ведомства.
В министерстве отметили, что ДРСМД являлся одним из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры. "Договор внес существенный вклад в снижение напряженности и укрепление доверия на европейском континенте через запрет целого класса крылатых и баллистических ракет и фактически положил начало практическим шагам в области ядерного разоружения", - подчеркнули в МИД.
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В ведомстве заявили, что "прекращение действия ДРСМД наносит серьезный ущерб международной безопасности и стратегической стабильности, создавая предпосылки для гонки вооружений в различных регионах мира, в первую очередь в Европе".
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМИД БелоруссииРоссияСШАВ мире
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