МИД Белоруссии прокомментировал прекращение действия ДРСМД

МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Минск сожалеет в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку прекращение его действия наносит серьезный ущерб международной безопасности и создает предпосылки для гонки вооружений, заявил в пятницу МИД Белоруссии.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

"Республика Беларусь с сожалением восприняла выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ведущий к прекращению его действия", - говорится в заявлении МИД, распространенном пресс-службой ведомства.

В министерстве отметили, что ДРСМД являлся одним из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры. "Договор внес существенный вклад в снижение напряженности и укрепление доверия на европейском континенте через запрет целого класса крылатых и баллистических ракет и фактически положил начало практическим шагам в области ядерного разоружения", - подчеркнули в МИД.