Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

"31 июля в правительство Москвы поступило два уведомления от группы граждан. Организатор митингов - Денис Шендерович", - сказал Олейник журналистам в пятницу. По его словам, уведомления были рассмотрены.

"В правительстве Москвы рассмотрели данные уведомления и согласовали организаторам по их заявкам проведение с 14:00 до 16:30 10 и 11 августа митингов на проспекте Академика Сахарова (внешняя сторона) с установкой трибуны у дома 9", - пояснил Олейник.