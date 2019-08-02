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РИА Новости

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Вчера, 18:28
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание мэрии на Тверской улице в Москве
Здание мэрии на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

"31 июля в правительство Москвы поступило два уведомления от группы граждан. Организатор митингов - Денис Шендерович", - сказал Олейник журналистам в пятницу. По его словам, уведомления были рассмотрены.

"В правительстве Москвы рассмотрели данные уведомления и согласовали организаторам по их заявкам проведение с 14:00 до 16:30 10 и 11 августа митингов на проспекте Академика Сахарова (внешняя сторона) с установкой трибуны у дома 9", - пояснил Олейник.
Он уточнил, что согласованная численность участников каждого митинга - до 100 тысяч человек.
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