Советник Зеленского заявил об информационной атаке против "Слуги народа"

"Все, что происходит, я считаю определенной информационной спецоперацией… Потому что всем очень хочется каким-то образом подорвать единство фракции "Слуга народа", но это все - жалкие попытки и даже смешные. Мы здесь, в Трускавце, над этим прекрасно все посмеялись. Переключаешь телеканалы и везде рассказывают только об этом", - заявил в пятницу Потураев в интервью интернет-изданию "Главком".