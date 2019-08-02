Советник Зеленского заявил об информационной атаке против "Слуги народа"

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев считает публикацию его заявления о депутатах, сделанное в ходе лекции, информационной спецоперацией против партии "Слуга народа".
Ранее издание Strana.ua опубликовало аудиозапись фрагмента лекции Потураева, где он, обращаясь к депутатам партии "Слуга народа", заявил, что они никто в политике.
"Все, что происходит, я считаю определенной информационной спецоперацией… Потому что всем очень хочется каким-то образом подорвать единство фракции "Слуга народа", но это все - жалкие попытки и даже смешные. Мы здесь, в Трускавце, над этим прекрасно все посмеялись. Переключаешь телеканалы и везде рассказывают только об этом", - заявил в пятницу Потураев в интервью интернет-изданию "Главком".
По его словам, человек, который "слил" СМИ аудиофайл, поступил неэтично.
"Перед обучением было необходимо расставить акценты. Потому что это касается входа в политическую субъектность. Пока никто из нас не является политическим субъектом, в том числе люди, имеющие опыт работы с политиками, как я, или несколько наших людей, которые ранее были членами местных советов. Найти эту субъектность - тяжелый труд. Победа на выборах не означает автоматического превращения человека в политический субъект", - отметил он.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16% голосов. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.